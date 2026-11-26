In der Migrationspolitik geht zwischen Union und Grünen gar nichts. Und bei der Geheimdienst-Stärkung wenig. Deshalb bleibt als Partner bei Einwanderung und Sicherheit nur die SPD.

In der Migrationspolitik geht zwischen Union und Grünen gar nichts. Und bei der Geheimdienst-Stärkung wenig. Deshalb bleibt als Partner bei Einwanderung und Sicherheit nur die SPD.

Die äußere Bedrohung schweißt eine ansonsten häufig streitende schwarz-rote Koalition zusammen: Wegen Russlands „hybrider“ Kriegsführung hat die Bundesregierung Deutschlands Nachrichtendienste hochgerüstet. Und zwar ohne großes Palaver. Im Bundestag kam es zu einer denkwürdigen Situation. Der wichtigste CSU-Mann im Parlament, Landesgruppenchef Alexander Hoffmann, sprach die SPD direkt an und lobte sie ausdrücklich: „Dieser Erfolg wäre mit keiner anderen Partei möglich gewesen.

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“ Das stimmt. In Deutschland endlich „echte Geheimdienste“ wie in Israel oder den USA einzuführen, wäre mit der AfD nicht gegangen. Die nennt die jahrzehntelang bewusst eher schlappen „Schlapphüte“ jetzt, nach Innenminister Dobrindts Reform, „Stasi 2.0“. Mit den Grünen wäre diese Reform ebenfalls nicht gegangen, sie widerspricht deren linksliberaler Grundeinstellung, die die Freiheit des Einzelnen , vor die Freiheit der Gesellschaft von Bedrohungen stellt.