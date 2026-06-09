Sicherheits‑ und Rohstoffsektoren als Gewinner in unsicheren Zeiten

Trotz breiter Marktvolatilität profitieren bestimmte Branchen - Rüstung, Cyber‑Sicherheit, Energie und Gold - von globalen Unsicherheiten. Experten erklären, warum Anleger jetzt gezielt in diese Sektoren investieren sollten.

Während viele Anleger in den letzten Monaten Verluste erleiden, zeigen sich einige Unternehmen gerade als wahre Gewinner angesichts der anhaltenden geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten. Die täglichen Nachrichten - von anhaltenden Kriegen über Energie krisen bis hin zu massiven Cyberangriffen - lassen die meisten Investoren verunsichern und ihre Portfolios schwanken.

In dieser Atmosphäre der Instabilität gibt es jedoch Sektoren, die genau von der Angst und dem erhöhten Bedarf an Sicherheit profitieren. So erklärt Ulrich Müller, CEO der Analysefirma UMWA, dass Staaten, Unternehmen und private Investoren immer mehr Geld in Verteidigung, Cyber‑Sicherheit und Rohstoffabsicherungen stecken. Dieses veränderte Investitionsverhalten schafft für bestimmte Konzerne profitable Wachstumschancen, die in einem sonst schwierigen Marktumfeld sogar stabile Renditen erzielen können. Ein besonders starkes Beispiel ist der Rüstungssektor.

Unternehmen wie die Deutsche Aktiengesellschaft Rheinmetall (ISIN DE0007030009) verzeichnen eine enorme Auftragslage für Munition, Militärfahrzeuge und moderne Landsysteme. Trotz einer einjährigen Kursrückstellung von 34,4 % hat das Unternehmen in den letzten fünf Jahren eine beeindruckende Performance von über 1.300 % erzielt. Ähnlich stark positioniert sich Hensoldt (ISIN DE000HAG0005), ein Spezialist für Sensoren, Radar‑ und Aufklärungstechnik, der von der steigenden Nachfrage nach moderner Verteidigungstechnologie profitiert.

Auf globaler Ebene zählt Lockheed Martin (ISIN US5398301094) zu den größten Rüstungskonzernen und liefert unter anderem den Kampfjet F‑35 sowie fortschrittliche Raketensysteme. Auch wenn das Jahr 2023 hier zu Kursverlusten führte, sehen Experten langfristiges Potenzial, insbesondere durch den wachsende Bedarf an Drohnen und die Rohstoff‑Wettläufe. Der Schutz‑ und Sicherheitsbereich bietet ebenfalls attraktive Anlagemöglichkeiten. Unternehmen wie Axon (ISIN US05464C1018), bekannt für Taser und Body‑Cams, erweitern ihr Portfolio um Software‑Lösungen für digitale Beweismittel und Video‑Analyse.

Motorola Solutions (ISIN US30231G1022) bleibt ein dominanter Anbieter kritischer Infrastrukturlösungen, während Hexagon (ISIN SE0015961909) nach der Abspaltung von Octave für geduldige Investoren antizyklische Chancen bereithält. Im Energiesektor setzen Investoren vermehrt auf etablierte Öl‑ und Gaskonzerne wie ExxonMobil (ISIN US0665961084) und Chevron (ISIN US1667641005), die durch hohe Dividenden, Aktienrückkäufe und robuste Bilanzen beständig attraktiv bleiben. Gleichzeitig eröffnet die Energiewende Spannungsfelder für Unternehmen wie Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0), das von der steigenden Nachfrage nach Stromnetzen, Rechenzentrumskapazitäten und KI‑Anwendungen profitieren soll.

Schließlich stehen Goldproduzenten wie Barrick Gold (ISIN US0605051046), Newmont (ISIN CA0084741085) und Agnico Eagle (ISIN CA06849F1080) im Fokus, da steigende Goldpreise in Zeiten hoher Unsicherheit zu überdurchschnittlichen Kursgewinnen führen können. Müller fasst zusammen: "Goldförderer haben beste Voraussetzungen für Kursgewinne - Barrick, Newmont und Agnico Eagle bleiben meine erste Adresse, auch wenn die großen Häuser ihre Reserven ersetzen müssen.





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