In Sachsen-Anhalt werden die geplanten Rosenmontagsumzüge trotz erhöhter Sicherheitslage durchgeführt. Die Sicherheitskonzepte wurden an einigen Stellen verschärft, um mögliche Anschläge zu verhindern. Die Vereine arbeiten eng mit den Kommunen zusammen, um die zusätzlichen Kosten zu decken.

Die aktuelle Sicherheitslage aufgrund potenzieller Anschläge erfordert auch bei Rosenmontag sumzügen einen erhöhten Sicherheitsaufwand. In Sachsen-Anhalt gibt es dabei eine enge Zusammenarbeit mit den Kommunen. Halle (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt werden die geplanten Rosenmontag sumzüge wie jedes Jahr durchgeführt. Allerdings wurden die bestehenden Sicherheitskonzept e an einigen Stellen verschärft.

Konkrete Details wurden jedoch nicht veröffentlicht, um potenziellen Tätern keine Informationen zu liefern. 'Alle Städte, die ich kenne, veranstalten die Umzüge, darunter Dessau, Aschersleben und Halle', sagte der Präsident des Karneval Landesverbandes Sachsen-Anhalt, Dirk Vater, der Deutschen Presse-Agentur. 'Die Behörden versuchen stellenweise die Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen auf die Vereine umzulegen. Das ist natürlich nicht möglich. Woher soll ein Verein zigtausende Euro haben, um ein Sicherheitskonzept zu bezahlen? Das ist nicht machbar.', so Vater. Wie die Vereine die Umzüge finanzieren können, konnte Vater nicht sagen. 'Bei uns ist die Stadt der Veranstalter und der Umzug startet wie geplant traditionell am Sonntag vor Rosenmontag', sagte Zugmarschall Torsten Vollert von der Ersten großen Dessauer Karnevalsgesellschaft Gelb/Rot von 1954. 'Gemeinsam mit Polizei, Feuerwehr und Verkehrsamt wurde das Konzept auf erhöhte Sicherheit angepasst. Die Strecke wurde leicht verändert, dabei werden zum Beispiel die größeren Einfahrtstraßen durch Lkw abgesperrt.' 'Wir haben uns mit dem Bürgermeister und den Stadtwerken zusammengesetzt und das Sicherheitskonzept punktuell verstärkt', sagte der Präsident des Halle-Saalkreis Karneval Vereins, Ingo Küßner. 'So haben wir auch eigene Fahrzeuge abgestellt, um Straßen zu blockieren.' Küßner geht davon aus, dass der Rosenmontagsumzug wie in den vergangenen Jahren auch 13.000 bis 15.000 Euro kosten wird. 'Das muss bezahlt werden, aber wir arbeiten gut mit der Stadt zusammen.' Auch in Köthen wurde das Sicherheitskonzept verschärft. 'Die Strecken wurden angepasst', sagte der Präsident der 1. Köthener Karnevalsgesellschaft Kukakö 1954, Dennis Mormann. Im Allgemeinen wird die Finanzierung der Vereine hauptsächlich durch Sponsorengelder getragen. Im Landesverband sind derzeit 185 Vereine mit rund 19.000 Mitgliedern organisiert





