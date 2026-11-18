Die neue Regierung plant Stellenabbau bei Polizei und Zoll. Gewerkschaften warnen vor Sicherheitsrisiken und verweisen auf den Amtseid des Kanzlers.

Die Regierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz verschärft ihre Sparmaßnahmen deutlich und trifft damit nun auch jene Behörden, die für die innere Sicherheit und den Katastrophenschutz in Deutschland zuständig sind. Bis zum Jahr 2029 sollen mindestens acht Prozent der Stellen in der Bundesverwaltung und bei nachgeordneten Behörden abgebaut werden. Diese Zahl betrifft nicht nur die klassischen Ministerien, sondern geht direkt an die Strukturen, die den Staat im Ernstfall handlungsfähig halten sollen.

Massiver Stellenabbau bei Sicherheitsbehörden

Betroffen von den Kürzungen sind insbesondere die Bundespolizei, das Bundeskriminalamt (BKA), der Zoll sowie das Technische Hilfswerk (THW). Auch im Bereich der Verteidigung sind weitere Einschnitte zu erwarten. Ursprünglich waren solche Kürzungen bei den Sicherheitsbehörden im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD als ausgenommen definiert worden. Die aktuelle Auslegung der Regierung macht diese Schutzzone jedoch wieder durchlässig und stellt die bisherige Zusage in Frage.

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Die Zahl von acht Prozent dient als untere Grenze für den Abbau. Dies bedeutet, dass die betroffenen Organisationen ihre Personalressourcen signifikant reduzieren müssen. Für die praktische Arbeit vor Ort bedeutet dies weniger Kapazitäten, um den gesetzlichen Auftrag zu erfüllen. Die Regierung begründet dies mit ihrer Strategie eines schlankeren Staates, kritisiert aber die Notwendigkeit einer starken Sicherheitsinfrastruktur kaum in der öffentlichen Kommunikation.

Gewerkschaftschef Ostermann kritisiert Kanzler Merz scharf

Manuel Ostermann, der Chef der Deutschen Bundespolizei-Gewerkschaft, reagiert mit einer scharfen Kritik auf die Pläne der Regierung. In einem Brandbrief wendet er sich direkt an Friedrich Merz und erinnert den Kanzler an seinen Amtseid. Ostermann betont, dass dieser Eid keine leere Floskel sei, sondern eine verbindliche Verpflichtung, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Er zweifelt nun offen an der Eignung Merz als Kanzler, da dieser die Sicherheit des Landes aktiv schwäche.

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Der Gewerkschaftschef argumentiert, dass wer diesem Anspruch politisch nicht mehr gerecht wird, sehenden Auges die Sicherheit der Bevölkerung gefährdet. Er stellt die Frage in den Raum, ob Friedrich Merz seinem Amt noch gerecht werden kann, wenn er die notwendigen Strukturen zur Gefahrenabwehr aushöhlt. Diese offene Konfrontation innerhalb der Sicherheitsbranche ist ungewöhnlich und zeigt die Tiefe der Sorge bei den betroffenen Berufsverbänden.

Ostermann warnt davor, dass diese Entscheidung kurzsichtig sei und genau die Behörde schwäche, die Deutschland angesichts wachsender Bedrohungen dringend stärken müsste. Die sicherheitspolitische Lage rechtfertige diese Kürzungen nicht, so die klare Position der Gewerkschaft. Sie sehen darin einen Angriff auf den grundlegenden Schutz der Bürger und der kritischen Infrastruktur des Landes.

Praktische Folgen und fehlende Kapazitäten im Dienstalltag

Die Alarmglocken bei den Sicherheitsbehörden läuten bereits jetzt. Manuel Ostermann berichtet, dass viele Kolleginnen und Kollegen am Limit arbeiten und sprichwörtlich nicht mehr aus den Stiefeln kommen. Die aktuellen Aufgaben wie Grenzschutz, die Bekämpfung illegaler Migration und der Terrorismusbekämpfung nehmen stetig zu. Eine Reduzierung des Personals in einem solchen Umfeld wird als unkalkulierbar riskant eingestuft.

Für die Bürger bedeutet diese Entwicklung potenziell weniger Kontrolle und weniger Schutz. Die Gewerkschaft fragt, welche Sicherheit sich Deutschland noch leisten kann, wenn die Ressourcen geschwächt werden. Weniger Grenzschutz bedeutet möglicherweise mehr illegale Einreisen. Weniger Kontrollen durch den Zoll könnten den Schmuggel begünstigen. Weniger Kapazitäten in der Terrorismusbekämpfung erhöhen das Risiko für die Bevölkerung.

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Der Schutz kritischer Infrastruktur, wie Energieversorgung oder Krankenhäuser, zählt ebenfalls zu den Kernaufgaben, die unter Personalnot leiden könnten. Das Technische Hilfswerk als zentraler Akteur im Katastrophenschutz ist ebenfalls von den Kürzungen betroffen. Ein schwächeres THW hätte massive Auswirkungen auf die Fähigkeit des Staates, bei Naturkatastrophen oder großen Unfällen schnell und effektiv zu helfen. Die Regierung steht nun vor der Herausforderung, diesen Widerspruch zwischen Sparzwang und Sicherheitsanspruch aufzulösen.