Bundeskanzler Merz empfängt Wolodymyr Selenskyj in Berlin. 3400 Polizisten sichern die Stadt, Verkehr und Bahn leiden unter massiven Sperren und Umleitungen.

Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu einem hochkarätigen Treffen in der Hauptstadt Berlin. Dieses Treffen findet im Rahmen einer umfassenden Sicherheitskonferenz statt, die massive Sicherheitsvorkehrungen und logistische Herausforderungen für die Stadt mit sich bringt. Die Anwesenheit von Selenskyj, der einer der höchsten Sicherheitseinstufungen unterliegt, ist ein zentrales Ereignis, das die Berlin er Infrastruktur vor große Belastungen stellt.

Merkmal des Treffens und Sicherheitsmechanismen

Das Treffen zwischen Bundeskanzler Friedrich Merz und Wolodymyr Selenskyj wurde am Morgen im Rahmen des wirtschaftspolitischen Frühstücks der Industrie- und Handelskammer (IHK) bekanntgegeben. Friedrich Merz bestätigte den Termin öffentlich und teilte mit, dass Selenskyj nach dem Mittagessen wieder bei ihm sein wird. Die beiden Staatschefs begaben sich gegen 12:30 Uhr auf dem Weg zum Bundeskanzleramt, wobei der Besuch vorher nicht angekündigt worden war, um die Sicherheit zu gewährleisten.

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Um dieses Ereignis abzusichern, hat die Polizei Berlin enorme Kräfte mobilisiert. Rund 3400 Polizisten sind am Dienstag zusätzlich im Einsatz, um die Sicherheit in der Hauptstadt zu garantieren. Die Unterstützung kam aus fast ganz Deutschland, was die bundesweite Reichweite der Sicherheitsmaßnahmen unterstreicht. Spezialeinsatzkommandos (SEK) wurden strategisch mit Scharfschützen postiert, um eine umfassende Überwachung des Areals zu gewährleisten und potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen.

Verkehrssperren und Beeinträchtigungen im Stadtverkehr

Autofahrer und Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs müssen in der Hauptstadt mit erheblichen Staus und Verkehrsbehinderungen rechnen. Teile des Regierungsviertels wurden ab dem Morgen gesperrt, wo seitdem bewaffnete Polizisten an den Absperrgittern standen. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) präzisierte, dass die Sperrungen neben dem Regierungsviertel konkret das Hotel Waldorf Astoria in der City West im Bereich Hardenbergstraße, Budapester Straße, Kantstraße und Breitscheidplatz betreffen.

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Der öffentliche Nahverkehr wurde massiv umgeleitet. Alle Buslinien der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wurden vom Hardenbergplatz verlegt. Zudem fuhren die Buslinien 100, 200, 204, 249 und M46 nicht am S- und U-Bahnhof Zoologischer Garten, wie die VIZ mitteilte. Auch die Linien M45, 245 und 110 hielten dort nicht, was die Mobilität im Westen der Hauptstadt stark einschränkte.

Auch im Osten Berlins kam es zu Einschränkungen. Betroffen war am Nachmittag der Bereich Storkower Straße und Landsberger Allee im Ortsteil Lichtenberg. Die Tramlinien M5, M6, M8 und 18 hielten von 15 bis 17 Uhr nicht an der Haltestelle S Landsberger Allee. Die Straße selbst war bis etwa 17 Uhr stadteinwärts zwischen Storkower Straße und Ebertystraße gesperrt.

Reaktionen der Stakeholder und Folgen für Bürger

Die Polizei riet Autofahrern dringend, den Bereich von der City West bis nach Osten zur Landsberger Allee weiträumig zu umfahren, um den Verkehr nicht weiter zu belasten. Gegen 17 Uhr teilte die VIZ mit, dass es auf den vier großen Ausfallstraßen Prenzlauer Promenade, Greifswalder Straße, Landsberger Allee und Karl-Marx-Allee lange Staus gebe. Diese Informationen wurden an die Öffentlichkeit weitergegeben, um die Fahrer zu informieren.

Neben dem Straßenverkehr waren auch die S-Bahn-Linien S41, S42, S8 und S85 von Beeinträchtigungen betroffen. Von 15 bis 17 Uhr wurden die Linien zwischen Frankfurter Allee und Greifswalder Straße unterbrochen. Die Ringbahn verkehrte nur im Zehn-Minuten-Takt. Die Bahnhöfe Landsberger Allee und Storkower Straße wurden gesperrt, was die Pendlersituation im Osten der Stadt weiter verschärfte.

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Auswirkungen auf Flughäfen und weitere Infrastruktur

Gegen 17 Uhr wurde der unterbrochene S-Bahnverkehr wieder aufgenommen. Laut S-Bahn gab es aber auf den Linien S41, S42, S8 und S85 noch Verspätungen und einzelne Ausfälle. Noch immer wirkt sich die Sicherheitskonferenz auf das Berliner Verkehrsgeschehen aus, vor allem im erweiterten Bereich Lichtenberg. Auf den vier großen Ausfallstraßen bleibt die Verkehrslage angespannt.

Auch der Hauptstadtflughafen BER war betroffen. Laut Radioeins kam es bis 13 Uhr am Airport und auf der Autobahn A113, die von Schönefeld in Richtung City führt, zu Einschränkungen. Nach Angaben der Polizei betreffen die Sperrungen auch die Wasserstraßen im Regierungsviertel und den Berliner Luftraum. Diese umfassende Abschottung zeigt die hohe Priorität, die der deutschen Regierung und der Polizei diesem sicherheitsrelevanten Treffen beimessen.