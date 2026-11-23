Banken müssen ihre Widerstandskraft breiter denken: Neben Cyberrisiken rücken Sabotage, Ausfälle und Desinformation in den Fokus. Ein Experte sieht bei kombinierten Angriffen Lücken.

Banken müssen ihre Widerstandskraft breiter denken: Neben Cyberrisiken rücken Sabotage, Ausfälle und Desinformation in den Fokus. Ein Experte sieht bei kombinierten Angriffen Lücken. Ferdinand Gehringer ist Director und Lead Defense & Security bei FTI Consulting.

Der sicherheitspolitische Analyst berät Politik und Unternehmen zu hybriden Bedrohungen, Cybersicherheit und Schutz von Kritischer Infrastruktur. Ferdinand Gehringer ist Director und Lead Defense & Security bei FTI Consulting. Der sicherheitspolitische Analyst berät Politik und Unternehmen zu hybriden Bedrohungen, Cybersicherheit und Schutz von Kritischer Infrastruktur. Cyberattacken auf Banken nehmen zu, die Aufseher warnen vor wachsenden Risiken durch KI und hybride Bedrohungen.

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Zugleich häufen sich Sabotageakte gegen Kritische Infrastruktur wie Stromnetze und Ausspähungen mit Drohnen. Gegen Cyberangriffe sei die Finanzbranche halbwegs gewappnet, sagt Sicherheitsexperte Ferdinand Gehringer von FTI. Beim Schutz gegen Sabotage und kombinierte Angriffe sieht er jedoch große Lücken. Herr Gehringer, wie resilient ist der Finanzsektor gegen hybride Angriffe, auf einer Skala von eins bis sechs?

Ich komme auf eine 3, vielleicht eine 3-. Die digitalen Risiken sind halbwegs abgedeckt. Was die Branche nicht im Blick hat, sind Kaskadeneffekte: Ein Zahlungsdienstleister wird gestört, oder eine manipulierte Aussage eines Verbandschefs macht die Runde. Software-Lieferketten und mögliche Sabotage an Rechenzentren, Stromnetz oder Telekommunikation werden komplett vernachlässigt.

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Der digitale Bereich ist schon ganz gut, der analoge noch nicht. Ich sehe in vielen Unternehmen, innerhalb wie außerhalb der Finanzbranche, dass die Kontrollen beim Zugang zu Gebäuden oft stiefmütterlich behandelt werden. Die Sicherheitslage verlangt höhere Standards, das gilt auch bei der Einstellung von Personal. Ich weiß von Verdachtsfällen in Unternehmen mit Personen, die sich verhaltensauffällig gezeigt haben.

Auch gegen die Gefahren durch Sabotage, gegebenenfalls mit Drohnen, sind Unternehmen noch nicht ausreichend vorbereitet. Bei kombinierten Angriffskonstellationen. Wenn es nicht nur ein Einfallstor gibt, sondern beispielsweise Cyberangriff, Desinformationskampagne und sabotagebedingte Ausfälle bei Strom oder Wasser zeitgleich passieren. Bisher kam immer nur ein Schock auf einmal.

Eine gefälschte Videobotschaft kann Kundenreaktionen oder Kursverluste auslösen. Bei Marktmanipulation durch Desinformation sehe ich durch die Bank weg Riesendefizite: Wer kommuniziert im Fall des Falles wie, wie schnell und über welche Kanäle? Vertrauen ist die kritischste Infrastruktur des Finanzsystems. Die größte Schwachstelle liegt wahrscheinlich außerhalb der Bank.

Also: Von welchen Funktionen bin ich abhängig, und wie resilient sind die? Digitale, physische und personelle Risiken gehören alle auf einen Tisch, heute geschieht das sehr isoliert. Und dann heißt es zu bewerten, Maßnahmen zu entwickeln und zu üben, üben, üben. Den Ausfall von Telekommunikation und Strom sowie Logistikstörungen.

Und dass wichtige Mitarbeiter fehlen. Der eine ist krank, beim anderen ist das Altenheim der Mutter zu, beim dritten die Kita. Nur zu prüfen, ob der Serverraum abgeschlossen ist, ist zu eindimensional. Manche Manager sehen in der Bedrohung durch Russland nur eine Phase und scheuen die Kosten der Krisenvorsorge.

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Zu Recht? Ich verstehe das Argument: Ist der Krieg in der Ukraine beendet, beruhigt sich die Lage. Ich glaube allerdings nicht, dass das so ist. Die neue Normalität ist, dass wir im digitalen Raum permanent angegriffen und auch physisch fortlaufend getestet werden.

Das wird selbst dann nicht aufhören, wenn der Krieg in der Ukraine endet. Die Risiken haben zugenommen, auch durch Organisierte Kriminalität, Hacker und Wegwerfagenten, die für ein bisschen Kryptogeld oder ein paar Dollar aktiv werden. Verschärfend kommt hinzu, dass es mithilfe von KI denkbar einfach ist, einen digitalen Angriff auszuführen. Julius Bär setzt den Umbau nach dem Benko-Debakel fort und trennt sich von riskanten Kunden.

Während die Vermögen Rekordniveau erreichen, bleibt das Neugeldwachstum hinter den Erwartungen. Monte dei Paschi hat das Übernahmeangebot von Intesa Sanpaolo offiziell als fair bezeichnet, kritisiert aber zugleich, der Preis bilde nicht den „vollen Wert“ der Bank ab, der durch die Übernahme von Mediobanc vorausichtlich geschaffen werde. Die spanische Regierung will die Bankenabgabe bis 2027 verlängern und die davon erhofften 1,4 Mrd. Euro komplett in die Wohnungspolitik lenken.

„Wer zweimal hintereinander attackiert wird, muss um das Vertrauen der Kundschaft bangen - und damit um die Grundlage seiner Existenz", mahnt Tomas Rederer, Partner bei PwC. Die Börse Stuttgart hat schon früh auf den Handel mit Kryptowährungen gesetzt. Die Handelsplattform Bison, an der Privatanleger aktiv sind, existiert seit 2019. In diesem Jahr wurde der Market Maker Tradias in das Geschäftsfeld Börse Stuttgart Digital aufgenommen.

In dem Bereich zählt man 110 institutionelle Kunden, weitere sollen folgen. Orlopp verweist auf niedrigere Kosten dank KI und Vorteile bei den Steuern. Zuvor setzte Unicredit-Chef Orcel die Umbaukosten für die Commerzbank deutlich höher an als noch im Juli.