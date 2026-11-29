Eine tiefgreifende Sicherheitslücke am Luftfracht-Drehkreuz Leipzig/Halle wird enthüllt. Mitarbeiter einer russischen Tochterfirma hatten jahrelang unkontrollierten Zutritt zu sensiblen Zonen, was zu strengen Auflagen führte.

Eine massive Sicherheitslücke im deutschen Luftverkehrssicherheitswesen wurde am Standort Leipzig/Halle offengelegt. Mitarbeiter des Wartungsdienstleisters AMTES, das zur russischen Volga-Dnepr-Group gehört, hatten über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren uneingeschränkten Zugang zu zahlreichen kritischen Bereichen des Flughafens. Dieses Versagen der Kontrollmechanismen besteht trotz der eskalierenden geopolitischen Spannungen seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Jahr 2022 weiter fort und untergräbt die Integrität eines der wichtigsten europäischen Logistik-Hubs.

Kritische Infrastruktur und hybride Angriffe

Der Flughafen Leipzig/Halle zählt nicht nur zu den wirtschaftlichen Knotenpunkten Deutschlands, sondern erfüllt eine zentrale strategische Rolle in der europäischen Luftfracht-Infrastruktur. Hier starten regelmäßig Transportmaschinen des Typs Antonov, die schwere Lasten im Auftrag der ukrainischen Verteidigung befördern. Die Gefahr durch hybride Kriegsführung ist an diesem spezifischen Standort besonders hoch, da er sich im Fokus russischer operationsgetriebener Einflüsse befindet. So wurde im August 2026 eine auf dem Rollfeld platzierte Drohne mit Sprengstoffpräparat entdeckt, deren Ziel es war, eine der Antonov-Maschinen zu treffen. Die Bundesregierung wertete diesen Vorfall als klaren Beweis für russisch finanzierte hybride Angriffe auf europäische Infrastruktur.

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Jahrelang fehlende Eigentümerprüfungen

Trotz dieser offensichtlichen Bedrohungslage unterblieb bis vor kurzem jede tiefgreifende Überprüfung der wirtschaftlich Berechtigten des Luftfahrt-Dienstleisters AMTES. Laut Berichten des sächsischen Infrastrukturministeriums wurde erst im April 2025 eine drastische Einschränkung des Zugangs zu sensiblen Airport-Bereichen für die Mitarbeiter dieser Firma angeordnet. Bis zu diesem Zeitpunkt galten die Beschäftigten der AMTES als zuverlässig, da sie die vorgeschriebenen Zuverlässigkeitsüberprüfungen der Sicherheitsbehörden bestanden. Ein schwerwiegender Mangel im System bestand jedoch darin, dass Gesellschafter, Eigentümer und wirtschaftlich Berechtigte der angesiedelten Firmen nicht in diese Standardprüfungen einbezogen wurden. Diese strukturelle Lücke ermöglichte es der Muttergesellschaft mit Hauptsitz in Moskau, indirekt Einfluss auf die Sicherheitsarchitektur eines deutschen Sicherheitsstandards zu nehmen, ohne dass dies den Prüfbehörden bekannt war.

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Russische Spitzentechnologie und historische Netzwerke

Experten für nationale Sicherheit und Geheimdienstanalyse sehen in dieser Konstellation ein ideales Einfallstor für Spionageaktivitäten. Die Generalstaatsanwaltschaft der Republik Litauen hat in vergangenen Ermittlungen nachgewiesen, dass russische Nachrichtendienste seit Langem ausgeklügelte Firmengeflechte und verschachtelte Eigentümerstrukturen nutzen, um ihre Ziele zu erreichen. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist der Vorfall im DHL-Frachtzentrum in Leipzig/Halle, bei dem ein Paket mit einem Brandsatz in Flammen aufging. Nachfolgende Ermittlungen in Litauen deckten ein weit verzweigtes Netzwerk von Personen auf, die im Auftrag des russischen Geheimdienstes Brandanschläge über internationale Kurierdienste in verschiedenen europäischen Ländern planen und organisieren sollten. Die fortgesetzte unkontrollierte Präsenz russischer Unternehmensvertreter in sensiblen Wartungsbereichen erinnert an diese historischen Muster und deutet auf die fortwährende Nutzung von Logistiknetzwerken zur Informationsbeschaffung hin.

Politische Kritik und rechtliche Konsequenzen

Die Enthüllungen haben zu scharfer politischer Kritik geführt. Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz bezeichnete die jahrelange Duldung dieses Zustandes als gravierendes Versäumnis der zuständigen Behörden. Er argumentiert, dass Firmen wie AMTES aus strategischen Gründen genutzt werden könnten, um geheime Informationen zu sammeln, Sicherheits-Schwachstellen auszukundschaften und potenzielle Angriffsvektoren für zukünftige Operationen zu identifizieren. Die zentrale Frage, wer aktuell überprüft, welche Personen tatsächlich hinter den Unternehmen an sensiblen Standorten stehen, bleibt für die Öffentlichkeit weitgehend unbeantwortet. Die Mitteldeutsche Flughafen AG bestätigte gegenüber den Medien, dass die Verbindungen der Firma AMTES zur Volga-Dnepr-Group bereits bekannt seien. Man versicherte, die Angelegenheit werde aktuell rechtlich umfassend geprüft und die Kontrollmechanismen am Standort würden engmaschig überwacht, um weitere Sicherheitsrisiken auszuschließen.