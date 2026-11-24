Angreifer nutzten zwei Schwachstellen in der Fernwartungscloud GoodCloud von GL.iNet, um Root-Zugriff auf Router und KVM-Geräte zu erlangen. Der Hersteller hat die Lücke geschlossen und empfiehlt die Installation von Firmware-Updates sowie die Änderung aller Sicherheitsdaten auf betroffenen Geräten.

Ausgerechnet die zur Fernwartung gedachte Hersteller-Cloud hat Angreifern Zugriff auf Router und KVM-Geräte zur Fernsteuerung angeschlossener Rechner verschafft. Die Lücke ist geschlossen, bereits kompromittierte Hardware wird dadurch jedoch nicht automatisch wieder sauber und sicher.

Zwei Schwachstellen griffen ineinander. GoodCloud akzeptierte Verwaltungsnachrichten, die ein Client an Geräte anderer Kunden schickte. Auf betroffenen Routern übergab eine Funktion des AstroWarp-/SD-WAN-Moduls die darin enthaltenen Befehle ungeprüft an die Shell – mit Root-Rechten. Das funktionierte laut GL.iNet selbst bei deaktiviertem AstroWarp.

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Der Hersteller bemerkte den unbefugten Zugriff am 20. November und sperrte den Angriffsweg noch am selben Tag. Zu diesem Zeitpunkt hatten Unbekannte bereits Schadsoftware auf Routern und KVM-Geräten installiert. Wie viele Geräte betroffen sind und ob über infizierte KVMs auch angeschlossene Computer erreicht wurden, ist noch offen.wies in einer selbst verwalteten, nicht repräsentativen Geräteauswahl auf 24 Routern eine Root-Shell nach, die sich mit einem externen Server verband.

Aus den Speicherabbildern von 98 Routern rekonstruierten die Forscher außerdem einen Befehl, der nach Dateien eines KVM-Implantats suchte. Auf mindestens elf Routermodellen fanden sich Nachrichten des Angreifers. Erste Testzugriffe gab es demnach am 19. November, die größere Welle folgte einen Tag später.veröffentlicht.

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Nutzer eines mit GoodCloud verbundenen Geräts sollen die neue Firmware installieren und anschließend dort hinterlegte Administratorpasswörter, VPN-Zugangsdaten und SSH-Schlüssel ersetzen. Ist ein Gerät nachweislich oder vermutlich kompromittiert, rät der Hersteller zur Firmware-Installation ohne Übernahme der Einstellungen. Ein Werksreset allein spielt die Korrekturen nicht ein. Bei betroffenen KVMs sollte vorsorglich auch der angeschlossene Rechner untersucht werden.

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