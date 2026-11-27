Ein signierter Intel-Treiber enthält die Schwachstelle CVE-2020-14979. Windows Update installiert die verwundbare Version 1.0.0.38 automatisch. Betroffen sind vor allem Intel-NUC-Systeme.

Eine kritische Sicherheitsanfälligkeit in einem Intel -Treiber unter Windows 11 sorgt für Unruhe in der IT-Szene. Das Problem besteht darin, dass Microsoft über Windows Update eine Softwareversion verteilt, die seit Jahren bekannte Schwachstellen aufweist. Obwohl der Treiber digital signiert ist, birgt er ein Risiko für lokale Rechteausweitung.

Details zur Schwachstelle CVE-2020-14979

Die Sicherheitslücke wurde zuerst vom Online-Magazin DeskModder beobachtet. Sie betrifft die Intel Performance Driver Extension in der Version 1.0.0.38. Dieses Paket ist bereits fast vier Jahre alt und wurde auf einem Intel-NUC-PC der 11. Generation entdeckt. NUC steht für Next Unit of Computing und bezeichnet kompakte Mini-PCs, die häufig in Büros und Unternehmen eingesetzt werden.

Also read Windows Server 2025: Ungeplantes Update gegen Absturz mit Fehlercode 0x139

Kernproblem ist der Treiber WinRing0, der in das Paket integriert ist. Für diese Komponente ist die Schwachstelle CVE-2020-14979 offiziell bekannt. Angreifer können diese Lücke unter bestimmten Voraussetzungen nutzen, um sich höhere Rechte auf einem Windows-PC zu verschaffen. Eine solche Rechteausweitung könnte weiteren Angriffen auf das System Tür und Tor öffnen.

Installation über Windows Update und Microsoft-Signatur

Besonders heikel ist der Mechanismus der Installation. Der verwundbare Treiber wird direkt über Windows Update auf die Rechner verteilt. Nutzer verlassen sich üblicherweise darauf, dass dort bereitgestellte und von Microsoft signierte Treiber sicher sind. Diese Annahme wird durch diesen Vorfall infrage gestellt.

Advertisement

Advertisement

Selbst wenn Nutzer das Paket manuell entfernen und den dazugehörigen Dienst deaktivieren, ist das Problem nicht dauerhaft behoben. Laut DeskModder bietet Windows Update dieselbe Treiberversion anschließend erneut zur Installation an. Das verwundbare Paket kann damit wieder automatisch auf dem PC landen, ohne dass der Benutzer aktiv handelt.

Auswirkungen auf Intel-Systeme und Intel NUC

Gründ zur Panik besteht dennoch nicht, da das Problem bisher auf bestimmte Intel-PCs beschränkt ist. Der Treiber selbst ist keine Schadsoftware im klassischen Sinne. Gefährlich wird die Situation erst, wenn Angreifer die darin enthaltene Schwachstelle gezielt ausnutzen. Vor allem in Firmennetzwerken kann dies zu erheblichen Problemen führen.

Verantwortung von Intel und Microsoft für Fix

Jetzt sind Intel und Microsoft gefordert, das Problem zu lösen. Eine aktualisierte Version des Treiberpakets müsste die bekannte Sicherheitslücke beseitigen, damit Windows Update keine verwundbare Software mehr verteilt. Solange diese Aktualisierung fehlt, bleibt das Risiko für Nutzer, die auf automatische Updates setzen, bestehen.