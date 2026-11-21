Die neu gewählte Zusammensetzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums in Sachsen-Anhalt löst schwere Bedenken bei Sicherheitspolitikern aus. Da drei der vier Mitglieder von der als rechtsextremistisch eingestuften AfD sowie vom BSW kommen, warnen Experten vor ausbleibenden Terrorismuswarnungen und der Gefahr ausländischer Einflussnahme. Historische Vergleiche mit Österreich unterstreichen die dramatischen Folgen für die deutsch-österreichische und internationale Sicherheitskooperation.

Die politische Landschaft in Sachsen-Anhalt erfährt eine tiefgreifende und höchst umstrittene Neukonfiguration, die erhebliche Sicherheitsbedenken auslöst. Im Mittelpunkt steht die Besetzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums, das über die Arbeit des Verfassungsschutz es wacht.

Nach der jüngsten Landtagswahl, bei der die Alternative für Deutschland (AfD) mit 43,8 Prozent der Stimmen stärkste Kraft wurde, hat sich die Zusammensetzung dieses entscheidenden Gremiums massiv verschoben. Drei der vier Abgeordneten kommen von Parteien, deren Loyalität zur bestehenden demokratischen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland zumindest infrage gestellt wird. Neben der AfD, die der Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft hat, ist auch das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) im Gremium vertreten.

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Die CDU entsendet Chris Schulenburg, das BSW schickt Thomas Schulze in das Gremium. Diese Konstellation führte zu scharfer Kritik von sicherheitspolitischen Experten wie Eric Kiesewetter. Er warnte eindringlich davor, dass die Demokratie in Gefahr schwebt, da relevante Warnungen vor Terrorismus oder externen Bedrohungen ausbleiben könnten. Es bestehe die reale Gefahr, dass Sachsen-Anhalt gezielt als Plattform für ausländische Einflussnahme missbraucht werde, weil Terroristen und fremde Geheimdienste hier weniger kritische Aufklärung und Transparenz erwarten.

Sicherheitsexperten warnen vor demokratischen Risiken

Auch die Eindämmung von Links- und Rechtsextremismus würde dadurch massiv erschwert, was als absolut schlechtes Zeichen für den demokratischen Rechtsstaat gewertet wird. Die Bedenken sind keineswegs aus der Luft gegriffen, sondern stützen sich auf historische Beispiele und aktuelle geopolitische Realitäten. Der Ministerpräsident des Landes, Reiner Haseloch (CDU), oder stellvertretend genannte Stimmen wie von Notz, sehen in der neuen Zusammensetzung ein ernstes sicherheitspolitisches Problem. Man stelle sich vor, das Gremium stehe nun dreizueins für den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

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Diese Formulierung unterstreicht die Angst, dass befreundete Nachrichtendienste, insbesondere aus dem Westen, ihre Zusammenarbeit mit Deutschland einstellen könnten, aus Sorge, dass hochsensible Informationen in falsche Hände geraten könnten. Ein alarmierendes Beispiel dafür ist Österreich, wo die Regierungsbeteiligung der rechtsextremen FPÖ von 2017 bis 2019 dazu führte, dass zahlreiche hochsensitive Informationen an Russland abflossen. In der Folge stoppten befreundete Dienste die Kooperation umgehend.

Auch die umstrittene Polizeirazzia beim Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) unter Innenminister Herbert Kickl wirft Fragen auf, ob dabei geheime Unterlagen an russische Dienste weitergegeben wurden. Solche Szenarien dienen als drängende Warnung für Sachsen-Anhalt. Thüringens Innenminister Georg Maier fragte sogar, wie die Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz noch möglich sei, wenn Rechtsextremisten tiefen Einblick in dessen Arbeit gewinnen könnten.

AfD strebt Ministerpräsidentenwahl in Magdeburg an

Der Chef des Landesverfassungsschutzes, Jochen Hollmann, betonte zudem, dass führende AfD-Vertreter das demokratische System wiederholt verächtlich machen und Migranten pauschal abwerten, was als Teil eines Trends zur Normalisierung des Rechtsextremismus in den ostdeutschen Flächenländern gilt. Trotz dieser massiven Warnungen und der politischen Pattsituation im Landtag setzt die AfD ihren Weg fort. Ulrich Siegmund, der Spitzenkandidat der Partei, kündigte an, am 8. Dezember in Magdeburg zum ersten Ministerpräsidenten der AfD in Deutschland gewählt werden zu wollen.

Er verfügt aktuell über 39 von 83 Sitzen, benötigt aber für die Wahl im ersten oder zweiten Wahlgang 42 Stimmen. Da die Oppositionsfraktionen CDU, SPD, Linke und Grüne insgesamt ebenfalls 39 Sitze innehaben, liegt eine blockierende Mehrheit vor, sofern das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) mit fünf Abgeordneten nicht mitwirkt. Das BSW hat zwar angekündigt, sich bei der Abstimmung enthalten zu wollen, führt aber dennoch bereits Gespräche mit der AfD über eine inhaltliche Zusammenarbeit, die eine Minderheitsregierung der AfD ermöglichen könnte.

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Debatte über politische Zukunft Sachsen-Anhalts

Diese Entwicklung ist innerhalb und außerhalb der Parteien hochumstritten. Während Siegmund von seiner Sache überzeugt zu sein scheint, warnen BSW-Politiker aus anderen Ländern vor zu enger Kooperation ohne formelle Koalition. Die Debatte um die Zukunft Sachsen-Anhalts ist somit nicht nur eine interne Landesangelegenheit, sondern hat weitreichende Konsequenzen für die nationale Sicherheitsarchitektur Deutschlands.

Die Angst vor einer Spaltung des demokratischen Konsenses und der möglichen Gefährdung der verfassungsmäßigen Ordnung durch extremistische Kräfte in leitenden Positionen bleibt eine der dringendsten Herausforderungen der aktuellen politischen Entwicklung im Osten Deutschlands.