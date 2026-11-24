Trockene Tannenzweige und unbeaufsichtigte Flammen können schnell Wohnungsbrände verursachen. Damit die Adventszeit sicher und gemütlich bleibt, sollten Adventskranze auf nicht brennbaren Unterställen stehen, der Abstand zu entzündlichen Materialien groß sein und brennende Kerzen nie allein gelassen werden. Besonders mit Kindern oder Haustieren im Haushalt ist erhöhte Vorsicht geboten.

gehört für viele Menschen zur Vorweihnachtszeit einfach dazu. An jedem Adventssonntag kommt eine weitere brennende Kerze hinzu. Was gemütlich aussieht, kann allerdings auch zum Sicherheitsrisiko werden.

Denn gerade trockene Zweige und unbeaufsichtigte Flammen können innerhalb kürzester Zeit einen Wohnungsbrand auslösen. Wer einige grundlegende Regeln beachtet, kann die Adventszeit sicherer gestalten. Ein Adventskranz ist während seiner gesamten Nutzungszeit unterschiedlichen Bedingungen ausgesetzt. Durch die warme und trockene Raumluft verlieren die Zweige nach und nach Feuchtigkeit.

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Je trockener das Tannengrün wird, desto leichter kann es sich entzünden. Besonders gegen Ende der Adventszeit steigt deshalb dieSchon beim Aufstellen des Adventskranzes lässt sich das Risiko reduzieren. Er sollte auf einer stabilen, nicht brennbaren Unterlage stehen, beispielsweise einem großen Teller aus Keramik oder einer Glasplatte. Für die Kerzen sind geeignete Halter aus nicht brennbarem Material wichtig.

Sie müssen einen sicheren Stand gewährleisten und verhindern, dass die Flammen unmittelbar mit demAuch der Abstand zwischen Kerzen, Zweigen und Dekoration sollte ausreichend groß sein. Besonders vorsichtig sollte man bei Schleifen, Papiersternen oder anderen leicht entzündlichen Materialien sein. Der Kranz gehört außerdem nicht direkt neben Vorhänge, Polstermöbel oder andere brennbare Gegenstände. DerEine der wichtigsten Sicherheitsregeln lautet: Brennende Kerzen dürfen niemals unbeaufsichtigt bleiben.

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Das gilt auch dann, wenn man nur kurz den Raum verlässt. Ein Luftzug, ein umkippender Kerzenhalter oder ein Funke können ausreichen, um ein Feuer auszulösen. Jeden Freitag wirft unser Glam-WG-Team einen ganz persönlichen Blick auf die Woche mit den Stars - lesen Sie diese Storys exklusiv nur per Mail! Und gewinnen Sie als neue Abonnentin vielleicht ein Ticket für unseren ausverkauften Style Day im Dezember.

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder oder Haustiere im Haushalt leben. Sie können versehentlich gegen den Kranz stoßen oder mit den Flammen in Berührung kommen. In solchen Haushalten sind elektrische Kerzen eine sichere Alternative. Wer echte Kerzen bevorzugt, sollte sie nur unter ständiger Aufsicht anzünden und rechtzeitig löschen.

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kann es zu einem Brand kommen. Deshalb ist es sinnvoll, bereits vor dem Anzünden zu überlegen, wie im Ernstfall reagiert werden kann. Geeignete Löschmittel sollten griffbereit sein. Bei einem kleinen Entstehungsbrand kann ein Löschversuch unternommen werden, sofern dies ohne Eigengefährdung möglich ist.

Breitet sich das Feuer aus oder lässt es sich nicht sofort kontrollieren, sollte man den Raum verlassen, die Tür schließen und die Feuerwehr unter der Notrufnummer 112 alarmieren.