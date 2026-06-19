Sicherheitswarnung: Schadsoftware über animierte Wallpaper im Steam-Workshop verbreitet

Sicherheitsexperten warnen vor einer Angriffswelle, bei der über den Steam-Workshop schädliche Dateien über vermeintlich harmlose Anime-Wallpaper für Wallpaper Engine verbreitet werden. Die Malware kann beim Installieren unbemerkt aktiv werden und nutzt psychologische Effekte, um Nutzerdaten zu stehlen. Besonders betroffen sind Nutzer in China und Russland, aber auch in Deutschland gab es Fälle. Nutzer sollten Vorsicht walten lassen und auf die Herkunft und Bewertungen der Inhalte achten.

Nutzer, die ihren Desktop mit animierten Hintergründen verschönern, sollten derzeit besonders aufmerksam sein. Sicherheit sexperten haben eine neue Angriffswelle identifiziert, die über Inhalte aus dem Steam-Workshop erfolgt.

Dabei wird die beliebte Anwendung Wallpaper Engine missbraucht, um Schadsoftware zu verbreiten. Die schädlichen Dateien verstecken sich hinter scheinbar harmlosen Anime-Wallpapern und gelangen so auf die Rechner der ahnungslosen Nutzer. Der Steam-Workshop ist eine Plattform für von Nutzern erstellte Inhalte. Dazu gehören Mods, Designs und auch animierte Hintergründe für Programme wie Wallpaper Engine.

Viele dieser Inhalte sind unproblematisch und werden von einer großen Community geschätzt. Genau dieses Vertrauen nutzen die Angreifer jedoch gezielt aus. Einige Wallpaper enthalten nicht nur Grafiken, sondern auch ausführbare Dateien. Diese Programme können beim Installieren unbemerkt Schadcode starten und sich auf dem Computer aktiv ausbreiten.

Sicherheitsforscher haben mehrere betroffene Wallpaper-Pakete entdeckt. In einigen Fällen versteckt sich die Schadsoftware in zusätzlichen Dateien wie Skripten oder Bibliotheken, die zusammen mit dem Wallpaper heruntergeladen werden. In anderen Fällen liegt sie in passwortgeschützten Archiven vor, wobei die nötigen Zugangsdaten oft im Dateinamen enthalten sind. Nach der Installation läuft die Schadsoftware unauffällig im Hintergrund.

Ein bekanntes Beispiel zeigte, dass ein Wallpaper zunächst wie ein kleines Spiel wirkte. Im Hintergrund wurde jedoch eine Hintertür installiert, die gezielt Steam-Zugangsdaten auslesen konnte. Das Hauptziel der Angreifer ist der Zugriff auf Nutzerkonten. Dazu werden sogenannte Infostealer eingesetzt, die persönliche Daten wie Passwörter, Cookies und andere sensible Informationen auslesen.

In einigen Fällen kann auch weitere Schadsoftware nachgeladen werden, um den infizierten Rechner noch tiefer zu kompromittieren. Die Kampagne scheint von mehreren Gruppen betrieben zu werden, was auf eine koordinierte Aktion hindeutet. Besonders betroffen sind Nutzer in China und Russland, aber auch in Deutschland wurden bereits einzelne Fälle gemeldet. Die schädlichen Wallpaper haben oft ein gemeinsames Muster.

Sie werben mit Inhalten aus dem Anime-Bereich, die für Erwachsene gedacht sind - ein Reizthema, das Nutzer zum Download verleiten soll. Gleichzeitig kann Scham eine Rolle spielen, wenn Betroffene den Vorfall nicht melden, weil sie sich für den Download solcher Inhalte schämen. Angreifer setzen hier bewusst auf psychologische Effekte, um ihre Spuren zu verwischen und die Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden zu vermeiden.

Auch wenn viele Workshop-Inhalte sicher sind, besteht grundsätzlich ein Risiko, besonders wenn zusätzliche Programme zusammen mit einem Wallpaper installiert werden. Nutzer sollten daher genau prüfen, was sie herunterladen. Im Zweifel lohnt es sich, auf Bewertungen und die Herkunft der Inhalte zu achten. So lässt sich das Risiko deutlich verringern.

Zudem ist es ratsam, Sicherheitssoftware stets aktuell zu halten und skeptisch zu sein, wenn eine Datei mehr als nur ein Hintergrundbild zu sein scheint. Die Entwickler von Wallpaper Engine haben bereits auf die Vorwürfe reagiert und empfehlen, nur aus vertrauenswürdigen Quellen zu laden. Es bleibt jedoch wichtig, dass Nutzer themselves für ihre digitale Sicherheit verantwortlich sind





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