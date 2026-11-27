Hessens Polizei hat in der neuen Weihnachtsmarkt-Saison keine konkreten Gefahrenhinweise laut Innenminister Poseck. Wie will sie für Sicherheit im Getümmel zwischen Verkaufsständen sorgen?

Hessen s Polizei hat in der neuen Weihnachtsmarkt-Saison keine konkreten Gefahrenhinweise laut Innenminister Poseck. Wie will sie für Sicherheit im Getümmel zwischen Verkaufsständen sorgen? Wiesbaden/Frankfurt - Die Saison der Weihnachtsmärkte hat begonnen – mit Gedränge, das auch Taschendiebe anziehen kann: Hessen setzt daher auf eine hohe Präsenz von Polizisten.

Innenminister Roman Poseck sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass es einerseits konsequente Kontrollen, andererseits Sicherheitsmaßnahmen mit Augenmaß und Pragmatismus gebe: "Deshalb setzen wir auf eine hohe Polizeipräsenz, konsequente Kontrollen und eine intensive polizeiliche Lagebewertung". Der Minister ergänzte: "Wir differenzieren bei den Sicherheitsmaßnahmen nach der jeweiligen Lage und gehen auch mit Augenmaß und Pragmatismus vor, damit insbesondere kleinere Weihnachtsmärkte überhaupt stattfinden können.

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" Der Anspruch sei ein Höchstmaß an Sicherheit, erklärte Poseck. Konkrete Hinweise auf mögliche Taten im Zusammenhang mit Weihnachtsmärkten lägen nicht vor, hieß es weiter im Innenministerium. Jüngst konnten Beamte etwa in Frankfurt einen Mann vorläufig festnehmen: Er soll versucht haben, Weihnachtsmarktbesucher zu bestehlen. Der 58-Jährige werde dem Haftrichter vorgeführt, teilten die Beamten in Frankfurt mit.