Sidneys Disney-Sammlung für Unterhaltung: Ein Königreich für ein Lama und Der rasante!

Weitere Disney-und Kino-Neuigkeiten: Jetzt feiert die nächste Kult-Komödie von Michael Bully Herbig Comeback im Heimkino, Nach The Slap: Nun feiert der nächste Kult-Film des Jahres, ein bildgewaltiger Rausch mit einzigartiger Sogkraft! *Bei diesem Link handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr FILMSTARTS.

Sidneys Lieblingsfigur ist Donald Duck, sein erster Kinofilm war Disneys Aladdin. Bereits in der Grundschule las er eine Walt-Disney-Biografie. Wenn er könnte, würde er ins Disneyland auswandern, aber da das nicht geht, muss ihn seine Disney-Sammlung bei Laune halten.

Temporeich, selbstironisch und reich an kessem, liebenswürdig-vorlautem Humor: Ein Königreich für ein Lama lief an den Kinokassen zwar unter den Erwartungen, hat sich aber seither Kultstatus und eine treue Fangemeinde erkämpft! Boom, Baby! Hütet euch vor dem Groove! Denn der Bauer im Restaurant – er hat gar nicht bezahlt!

Und kaum ein Disney-Animationsfilm bietet solch eine Fülle an knackigen Sprüchen, spritzigen Dialogen und schräg-komischen Einfällen wie Der rasante, ironische und trotzdem herzige Trickspaß feierte nach einem langen, strapaziösen Produktionsprozess vor über 25 Jahren seine Weltpremiere – und bei einem 100-Millionen-Dollar-Budget galten die im Kino erzielten Einnahmen von etwas weniger als 170 Millionen Dollar als ernüchternd. Doch die irre Lama-Sause hat daraufhin Millionen von Herzen erobert





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