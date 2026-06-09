Der Transfer von Sidny Lopes Cabral könnte für Rot-Weiß Erfurt große Freude bereiten, da der Solidaritätsmechanismus greifen könnte und der Verein eine weitere Zahlung erhalten würde.

Sidny Lopes Cabral wechselt von Benfica Lissabon zu Trabzonspor . Der Transfer könnte für Rot-Weiß Erfurt große Freude bereiten, da der Solidaritätsmechanismus greifen könnte und der Verein eine weitere Zahlung erhalten würde.

RWE-Boss Franz Gerber will sich allerdings noch nicht zu früh freuen, da die Regularien vor zwei Jahren geändert wurden und die Thüringer leer ausgehen könnten. Der Verein will in der neuen Saison erneut oben angreifen und zusätzliche Einnahmen würden dabei helfen, den Kader weiter zu verstärken. Sidny Lopes Cabral wurde zwischen 2022 und 2024 von Rot-Weiß Erfurt ausgebildet und entwickelte sich so gut, dass er bei Drittligist Viktoria Köln landete.

Dort wurden die Portugiesen von Estrela Amadora auf ihn aufmerksam und Cabral wurde zum Senkrechtstarter. Er landete am Ende bei Benfica, wurde dort von José Mourinho trainiert und ist inzwischen auch Nationalspieler von WM-Teilnehmer Kap Verde. Der Transfer von Sidny Lopes Cabral dürfte für Rot-Weiß Erfurt eine wichtige Einnahmequelle sein, da der Verein in der neuen Saison erneut oben angreifen will. Zusätzliche Einnahmen würden dabei helfen, den Kader weiter zu verstärken.

RWE-Boss Franz Gerber will sich allerdings noch nicht zu früh freuen, da die Regularien vor zwei Jahren geändert wurden und die Thüringer leer ausgehen könnten. Der Verein will in der neuen Saison erneut oben angreifen und zusätzliche Einnahmen würden dabei helfen, den Kader weiter zu verstärken. Sidny Lopes Cabral wurde zwischen 2022 und 2024 von Rot-Weiß Erfurt ausgebildet und entwickelte sich so gut, dass er bei Drittligist Viktoria Köln landete.

Dort wurden die Portugiesen von Estrela Amadora auf ihn aufmerksam und Cabral wurde zum Senkrechtstarter. Er landete am Ende bei Benfica, wurde dort von José Mourinho trainiert und ist inzwischen auch Nationalspieler von WM-Teilnehmer Kap Verde. Der Transfer von Sidny Lopes Cabral dürfte für Rot-Weiß Erfurt eine wichtige Einnahmequelle sein, da der Verein in der neuen Saison erneut oben angreifen will. Zusätzliche Einnahmen würden dabei helfen, den Kader weiter zu verstärken





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Sidny Lopes Cabral Trabzonspor Benfica Lissabon Rot-Weiß Erfurt Solidaritätsmechanismus

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