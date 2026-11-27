Floor Jansen, Peter Gabriel und Sido, der auf seinem Album „Frieden“ viel Raum für andere Musikgrößen schafft und trotzdem eine Menge von sich selbst preisgibt: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Floor Jansen, Peter Gabriel und Sido, der auf seinem Album „Frieden“ viel Raum für andere Musikgrößen schafft und trotzdem eine Menge von sich selbst preisgibt: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Drogen, Orgien, Liebe: Mit einem gut zweistündigen und sehr offenen Gespräch im Podcast „Hotel Matze“ lieferte Sido jüngst schon eine Menge Material für große Schlagzeilen. Jetzt liefert er mit „Frieden“ ein Album, das es gleichermaßen in sich hat und verspricht, so viel von dem Deutschrap-Star zu zeigen wie noch kein früheres Werk. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von der ehemaligen Nightwish-Frontfrau Floor Jansen und Peter Gabriel.

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Floor Jansen ist raus bei Nightwish - und damit offenbar nicht unglücklich: Im Januar veröffentlicht die niederländische Metal-Sirene ihr neues Album „Hytress“. „Deutschlands berühmtester Maskenmann ist zurück - nur dass wir diesmal direkt in sein Ich blicken können“: Mit diesen Worten wurde vor ein paar Monaten ein neues Album von Sido angekündigt.