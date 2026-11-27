Rapper Sido spricht im Podcast über seinen Kokainmissbrauch, eine Million Euro teure Sexorgien im Waldorf Astoria und sex Selbstzweifel im Jahr seiner Scheidung.

Der deutsch-russische Rapper Sido, bürgerlich Paul Würdig, hat in einer neuen Folge seines Gastbeitags im Podcast " Hotel Matze" mit Moderator Matze Hielscher tiefe Einblicke in seine dunkelste Lebensphase gewährt.

Im Jahr seiner Scheidung, konkret 2022, suchte der Musiker Zuflucht in einer stationären psychiatrischen Behandlung, nachdem Jahre des exzessiven Drogenkonsums seinen Körper und sein Leben stark belastet hatten. Die intensive Besprechung dieser Zeit markiert einen seltenen Moment der vulnerablen Offenheit für einen der erfolgreichsten deutschen Hip-Hop-Interpreten.

Sido erklärt Motivation zum Drogenkonsum

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Als Matze Hielscher den Rapper nach dem grundlegenden Antrieb für sein Suchtverhalten fragte, nannte Sido eine sehr direkte und ungeschönte Begründung. Er sagte schlichtweg, dass er die Erfahrung machen wollte, die Kontrolle vollständig zu verlieren. Da sein Körper offensichtlich eine hohe Toleranz aufwies, beschrieb er, dass er dafür "ordentlich ballern" musste, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Parallel zu dieser destruktiven Phase produzierte er aber weiterhin Musik und integrierte diese Not in seinen Schaffensprozess. Er formulierte dazu die These, dass die beste Kunst oft aus der Not und dem absoluten Tiefpunkt entstehe.

Wirtschaftliche Folgen und körperliche Schäden

Der Konsum von Drogen, insbesondere Kokain, hinterließ nicht nur psychische, sondern auch massive physische Spuren. Sido bestätigte, dass seine Nasenscheidewand durch den extremen Gebrauch von Kokain zerstört wurde. Im Vergleich zu anderen场景中, wie dem Rapper Haftbefehl, der für seine eigene Abhängigkeit bekannt ist, stuft Sido seinen eigenen Konsum zwar als weniger extrem ein, da er Haftbefehl mehr vertrage. Dennoch war die Zeit vor dem Klinikaufenthalt geprägt von der Einnahme aller Substanzen, die ihm in den Weg kamen. Die Rückblende auf diese Epoche beschreibt er mit düsteren Begriffen wie dunkel, grau und Regen, was auf eine periodische Amnesie und psychische Erstarrung hindeutet.

Millionenteure Sexorgien im Waldorf Astoria

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Einer der schockierendsten Aspekte der Erzählung bezieht sich auf Sidos Umgang mit Sexualität in der Corona-Zeit. Er beschrieb, wie er Hotels nutzte, um mit fremden Menschen, einschließlich bezahlter Personen, Sexorgien zu veranstalten. Im exklusiven Hotel Waldorf Astoria buchte er für einen längeren Zeitraum eine große Suite, um über mehrere Tage hinweg Partys zu organisieren. Die finanziellen Belastungen durch diese Veranstaltungen beliefen sich auf mindestens eine Million Euro. Diese Exzesse wurden genutzt, um in einer isolierten Umgebung intensive und ungezügelte Erfahrungen zu sammeln.

Sexuelle Unsicherheiten und psychologische Lücken

Die exzessiven Treffen dienten jedoch nicht nur der Repräsentation, sondern hatten eine tiefe psychologische Komponente. Sido gab ehrlich zu, dass er in der Vergangenheit niemals das Gefühl hatte, seinen Partnerinnen sexuell zu genügen. Der Einsatz von Prostituierten half dieser Unsicherheit nicht, da der Rapper den Verdacht hegte, dass die Frauen die Handlung nicht freiwillig vollziehen würden und er sie nicht als attraktiv empfinden würde. Für ihn war Sex immer eine Frage des Vertrauens, der Tiefe und der Nähe, Dinge, die in den organisierten Orgien fehlten. Diese innere Leere schlug sich auch in seinem neuen Album "Frieden" nieder, etwa in der Zeile, die das eigene Trauma mit dem Suchen von Liebe verbindet.

Ausblick auf Album "Frieden" und Arena-Tour

Heute scheint Sido einen anderen Weg gefunden zu haben. Er berichtet von einer aktuellen Partnerschaft, die ihm Glück bringt und den Raum für offene Gespräche über Intimität schafft. Trotz der zurückliegenden Probleme und der negativen Prägung durch die eigene Karriere und die Maskenfigur, die ihn in den frühen 2000er-Jahren bekannt machte, blickt er nach vorne. Mit seinem zehnten Studioalbum "Frieden" ist er weiterhin musikalisch aktiv und hat bereits für das kommende Jahr eine große Arena-Tour angekündigt. Dies zeigt, dass er trotz der tiefen Wunden und der vergangenen Krisen seine Karriere als einer der gefeiertsten Rapper des Landes erfolgreich fortführt."