Der Rapper Sido erzählt in einem offenen Gespräch über den Zusammenbruch seiner Ehe, exzessiven Drogenkonsum während der Pandemie und seine Ängste vor intimer Nähe.

Der deutsche Rapper Sido, bürgerlich Paul Würdig, hat in einem ausführlichen Interview im Podcast " Hotel Matze" tiefe Einblicke in sein bisheriges Leben gegeben. In einem rund zwei Stunden langen Gespräch spricht der 45-Jährige offen über seine gescheiterte Ehe mit der Moderatorin Charlotte Engelhardt, seine größten psychischen Ängste und seinen exzessiven Lebensstil während der Corona-Pandemie. Die Aufzeichnungen bieten einen ungeschönten Blick auf die Probleme, die ihn während seiner Karriere plagten, und wie er heute über seine Vergangenheit und seine Familie reflektiert.

Die gescheiterte Ehe und die Rolle als Vater

Die Trennung von Charlotte Engelhardt im Jahr 2020 war für den Musiker ein einschneidendes Erlebnis, das ihn zwang, seine Selbstwahrnehmung zu überdenken. Sido gibt zu, dass er das Ende der Beziehung zunächst als persönliches Versagen empfand, da er ursprünglich an eine Ehe für die Ewigkeit geglaubt hatte. Die Erfahrung habe ihm jedoch gezeigt, dass er nicht für das Institutionen-Eheleben gemacht sei, obwohl er lange davon geträumt habe. Für ihn war es notwendig, diesen Weg zu gehen, um sicherzustellen, dass dies nicht seine berufliche oder private Zukunft sein sollte. Trotzdem bleibt die Bindung zu seiner Ex-Partnerin bestehen, da sie gemeinsame Elternschaft pflegen.

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Trotz der Trennung ist das Verhältnis zwischen Sido und Charlotte Engelhardt nicht zerbrochen. Der Rapper betont, dass sie sich freundschaftlich verbunden geblieben sind und manchmal sogar als Patchwork-Familie gemeinsam in den Urlaub fahren. Für ihn war und ist die Kindererziehung die absolute Priorität. Er betrachtet seine Abstinenz von seinem eigenen Vater als den Schlüssel zu seiner guten Vaterrolle heute. Mit insgesamt fünf Kindern aus verschiedenen Beziehungen steht er für sie immer zur Verfügung und ist stolz auf diese Rolle in seinem Leben.

Extremer Drogenkonsum und Hotelsuiten

Ein weiterer schwerwiegender Punkt im Gespräch ist der exzessive Drogen- und Alkoholkonsum während der Pandemie. Sido beschreibt, wie er während dieser Zeit Hotelsuiten in Luxushotels mietete und tagelang mit Freunden und Prostituierten feierte. Diese sogenannten "Sessions" sollen ihn laut eigenen Angaben bis zu einer Million Euro gekostet haben. Er charakterisiert diese Phase als sein "Bild von Rock'n'Roll", ein Zustand des totalen Kontrollverlusts und der Hingabe an das Schicksal, dem er entfliehen wollte.

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Der Konsum diente ihm ursprünglich dazu, sich selbst zu bestrafen und spirituelle Erfahrungen zu sammeln, was jedoch schnell in körperlichen Verfall mündete. Er gibt offen zu, dass er Drogen nutzte, um sich selbst wehzutun und die Kontrolle abzugeben. Der Konsum war so massiv, dass er sogar seine Nasenscheidewand zerstörte und alles verfügbare nahm, was ihm noch einen Dopamin-Kick verschaffen konnte. Heute sieht er diese dunklen Kapitel seines Lebens kritisch und hat dem Alkohol abgeschworen, da er sich danach stets schlecht fühlte.

Sexuelle Ängste und Manipulationsängste

Im weiteren Verlauf des Podcasts thematisiert Sido seine tief sitzenden Ängste im Umgang mit Liebe und Intimität. Er erklärt, dass er bei Liebe extrem manipulierbar sei und anderen sofort vertraue, sobald er das Wort "Liebe" ausspricht. Dieses Verhalten führt oft dazu, dass er von seinen Partnern ausgenutzt wird. Er führt dies auf einen Helferkomplex zurück, der in seiner Kindheit wurzelt: Der unbewusste Glaube, erst durch Helfen geliebt zu werden, war lange Zeit sein Maßstab für Beziehungen.

Auch sexuelle Inkompetenz war eine große Quelle seiner Unsicherheit. Sido schildert, dass er das Gefühl hatte, seinen Partnerinnen sexuell nicht zu genügen, was zu einem "Nicht-Genug-Trauma" führte. Um dies auszugleichen, suchte er in der Vergangenheit nach Bestätigung, was ihn in die genannten exzessiven Situationen trieb. Er gibt zu, dass er in der Vergangenheit von seinen Partnern nie das klare Gefühl bekam, sexuell ausreichend zu sein, und versuchte, dies nachjustieren. Heute braucht er für sexuellen Kontakt echter Vertrauen und tiefe Nähe, da er ohne diese emotionale Verbindung physiologisch nicht funktionieren kann.

Therapie und neuer Lebensweg

Die Bewältigung dieser inneren Dämonen war kein schneller Prozess. Sido erwähnt, dass er im Jahr 2022 in eine Entzugsklinik ging, um sich mit seiner Vergangenheit und seinen Suchtproblemen auseinanderzusetzen. Die Therapie hat ihm geholfen, seine kindlichen Muster zu durchbrechen und zu erkennen, dass er nicht erst durch Helfen liebenswert ist. Diese Erkenntnis ist fundamental für seine heutige Haltung in Beziehungen und im Elternsein.

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Der Rapper reflektiert heute offen über seine Fehler und gibt zu, dass er selbst ein Problemtyp war, an dem noch viel gearbeitet werden musste. Charlotte Engelhardt habe ihm dabei geholfen, klarzusehen, wer er wirklich ist. Mit der verchromten Totenkopfmaske hat er schon länger abgeschlossen und trägt heute offen eine Kette mit Kreuz, was seine innere Entwicklung symbolisiert. Er hat gelernt, dass Manipulation und Oberflächlichkeit keine langfristige Basis für Glück sein können, und versucht nun, auf Basis von Ehrlichkeit und Selbstreflexion zu leben.