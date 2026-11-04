Sido schließt Späti wegen steigender Miete

Rapper Sido beendet sein Berliner Kioskprojekt nach fünf Jahren. Die Miete stieg um 50 Prozent auf 6000 Euro, was die Wirtschaftlichkeit unmöglich machte.

Der Berlin er Rapper Sido gibt den Betrieb in seinem eigenen Spätkiosk auf. Nach fünfeinhalb Jahren endet die Geschichte des Geschäfts, das im Juni 2021 nahe dem Berlin er Ostkreuz eröffnet wurde. Der Hauptgrund für die Schließung sind die explodierenden Betriebskosten, insbesondere die Miete, die das wirtschaftliche Überleben des Ladens nicht mehr zulässt.

Mietanstieg von 4000 auf 6000 Euro

Die monatlichen Mietkosten für den Laden haben sich drastisch erhöht. Während die Miete zu Beginn noch bei 4000 Euro lag, müssen die Betreiber mittlerweile 6000 Euro pro Monat zahlen. Dies entspricht einer Steigerung um exakt 50 Prozent. Sido gibt klar an, dass sie sich diese Summe nicht mehr leisten können.

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Diese massive Erhöhung der Fixkosten lässt sich durch den normalen Umsatz mit Zigaretten, Getränken und typischen Späti-Artikeln nicht mehr decken. Selbst bei guten Verkaufszahlen ist eine solche Höhe für einen kleinen Kiosk kaum zu stemmen. Für den Rapper steht daher fest, dass der Laden dichtmachen muss.

Gemeinsames Projekt mit Bozza und Partnern

Der Nachtshop war ursprünglich eine spontane Idee unter Freunden. Neben Sido waren auch der Musiker Bozza und der Geschäftspartner Armin Bahari-Darakhshan an dem Projekt beteiligt. Das Foto zur Eröffnung zeigte die Gruppe zusammen. Die Idee kam von einem Freund, der bereits einen Späti betrieb und die Freunde inspirierte.

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Das Geschäft erstreckte sich über mehr als 100 Quadratmeter Fläche. Neben dem klassischen Kiosk-Sortiment boten die Betreiber auch ausgefallene Snacks aus den USA und Asien an. Im Hinterzimmer gab es ein gemütliches Sofa, und eine eigene Kühlschrankwand wurde für Jägermeister spendiert. Der Name Svenni's Nachtshop war ein Insiderwitz, da sich die Freunde zu der Gründungszeit gegenseitig Svenni nannten.

Kein Neustandort trotz Erfolg

Trotz des Erfolgs und der Beliebtheit des Ladens will Sido nicht erneut in die Späti-Branche einsteigen. Auf die Frage von Podcast-Moderatorin Sara Arslan, ob er sich einen neuen Späti an einem günstigeren Standort vorstellen könnte, verneint der Rapper dies offensichtlich. Der Traum vom eigenen Nachtshop ist damit endgültig ausgeträumt.

Für Sido selbst bleibt die Musik im Vordergrund. Ende November erscheint sein neues Album Frieden. Zudem ist für das Jahr 2027 bereits eine große Arenatour geplant. Die Schließung des Ladens macht Rapper Sido also nicht langweilig, da seine Karriere weiter erfolgreich verläuft. Die finanziellen Engpässe des Kiosks haben ihn jedoch dazu gebracht, sich ganz auf seine künstlerischen Projekte zu konzentrieren.