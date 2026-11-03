Sido schließt Svenni's Nachtshop in Berlin wegen steigender Miete

Der Berliner Rapper Sido beendet das Geschäft mit dem Späti an der Bahnhofstraße. Die monatliche Mietbelastung von 6000 Euro macht den Betrieb unrentabel.

Der deutsche Rapper Sido gibt bekannt, dass er seinen Berliner Nachtshop, den Svenni's Nachtshop, schließen muss. Diese Information teilte der Künstler im Videopodcast "Take me Späti" mit der Moderatorin Sara Arslan mit. Die Entscheidung zur Aufgabe des Geschäfts steht unmittelbar bevor, da die wirtschaftlichen Bedingungen vor Ort nicht mehr tragbar sind. Sido führt explizit die drastisch gestiegenen Betriebskosten als primären Auslöser für diesen Schritt an.

Höhere Miete macht Betrieb unrentabel

Die monatliche Miete für das Lokal ist von ursprünglich 4000 Euro auf nunmehr 6000 Euro angestiegen. Sido erklärte im Gespräch, dass diese Summe sich nicht mehr mit dem Verkauf von Zigaretten und anderen typischen Späti-Artikeln decken lässt. Der Umsatz reicht somit nicht mehr aus, um die steigenden Fixkosten zu tragen. Die wirtschaftliche Grundlage für den Weiterbetrieb des Ladens ist durch diese Preisentwicklung fundamental zerstört worden.

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Gemeinsame Gründung und Geheimtür-Konzept

Sido, bürgerlich Paul Würdig, eröffnete den Laden im Jahr 2021 gemeinsam mit den Ko-Gründern Bozza und Armin Bahari-Darakhshan. Das Geschäft befindet sich an der Adresse Bahnhofstraße 6 in Berlin-Friedrichshain, direkt in der Nähe des Bahnhofs Ostkreuz. Der Name Svenni's Nachtshop geht auf einen Spitznamen zurück, den sich die Gründer zu einer bestimmten Zeit gegenseitig gaben. Das Lokal bot neben dem normalen Verkaufsbereich auch einen Extraraum mit Sitzgelegenheiten. Der Zugang zu diesem speziellen Bereich erfolgte über eine Geheimtür, die nur mit einer passenden Karte betreten werden konnte.

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Kein neues Projekt in dieser Form geplant

Obwohl der Rapper das bestehende Geschäft aufgeben muss, ist kein neues ähnliches Projekt in Planung. Sido versicherte im Podcast, dass er keinen neuen Spätkauf eröffnen werde. Der Fokus liegt nun nicht mehr auf diesem speziellen Geschäftsmodell. Die Erfahrung mit dem Nachtshop ist für den Künstler damit abgeschlossen, ohne dass eine direkte Fortführung oder ein Nachfolgeprojekt für den Spätkauf-Bereich angedeutet wurde.

Beruflicher Hintergrund und bevorstehende Alben

Paul Würdig wuchs in Berlin auf und erlangte Mitte der 2000er Jahre über das Musiklabel Aggro Berlin nationale Bekanntheit. Seine musikalische Karriere geht weiter, wobei das letzte Studioalbum "Paul" im Jahr 2022 veröffentlicht wurde und Platz 1 der deutschen Charts erreichte. Die nächste Veröffentlichung ist bereits terminiert. Das neue Album mit dem Titel "Frieden" soll am 7. November erscheinen. Während die Karriere im Musikgeschäft weiter voranschreitet, ist die geschäftliche Unternehmung im Einzelhandel nun beendet.