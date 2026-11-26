Sido spricht offen über die Schattenseiten seines Lebens. Der Rapper litt jahrelang unter sexuellen Selbstzweifeln. Er ist damit keine Seltenheit, erklärt Expertin Beatrix Roidinger.

Sido spricht offen über die Schattenseiten seines Lebens. Der Rapper litt jahrelang unter sexuellen Selbstzweifeln. Er ist damit keine Seltenheit, erklärt Expertin Beatrix Roidinger. Seit mehr als zwei Jahrzehnten gehört Sido zu den erfolgreichsten Rappern Deutschlands.

Doch auch Ruhm und Reichtum konnten den Musiker nicht von seinen persönlichen Unsicherheiten befreien. In der am Mittwoch veröffentlichten Folge des Podcasts „Hotel Matze“ gibt der Berliner tiefe Einblicke in sein Seelenleben. Selbst nach seinem großen Durchbruch sei ein Problem geblieben: „Dass ich mich sexuell nie genug gefühlt habe.

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“ In früheren Beziehungen habe Sido häufig das Gefühl gehabt, seinen Partnerinnen nicht zu genügen. Bei wechselnden Sexualpartnerinnen habe er deshalb nach Bestätigung gesucht. Sobald eine Frau ihn näher kennengelernt habe, habe er befürchtet, dass sie das Interesse an ihm verlieren könnte.spricht der Musiker unverblümt. Der Gedanke, dass die Frauen nur des Geldes wegen mit ihm schliefen, fand er nicht erfüllend und habe für ihn auch körperlich nicht funktioniert.