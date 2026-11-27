Im Podcast „Hotel Matze“ hat Rapper Sido über seine exzessiven Partys während der Corona-Zeit gesprochen. Dabei verriet der Musiker, dass ihn die Hotelaufenthalte rund eine Million Euro gekostet hatten.

Der Rapper Sido hat im Podcast „Hotel Matze“ über ausschweifende Partys während der Corona-Zeit gesprochen. Im Podcast „Hotel Matze“ hat Rapper Sido über seine exzessiven Partys während der Corona-Zeit gesprochen.

Dabei verriet der Musiker, dass ihn die Hotelaufenthalte rund eine Million Euro gekostet hatten. Im Podcast „Dein Ernst“ von Autor Benjamin von Stuckrad-Barre hatte Musiker Sido zuletzt verraten, aufgrund von ausschweifender Partys Hausverbot in einem Berliner Sternehotel zu haben. Bei seinem Besuch im Podcast „Hotel Matze“ sprach der Rapper nun ausführlicher über die sogenannten „Sessions“. Er verriet auch, wie viel ihn diese gekostet haben.

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Im Gespräch mit Podcast-Host Matze Hielscher erklärt Paul Würdig, wie Sido mit bürgerlichem Namen heißt, dass es bei den Partys nicht nur um Drogenkonsum gegangen sei.