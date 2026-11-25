Im Podcast „Hotel Matze“ spricht Sido ungewöhnlich offen über seine Unsicherheit im Bett. Lange habe er geglaubt, seinen Partnerinnen nicht zu genügen.

Im Podcast „Hotel Matze“ spricht Sido ungewöhnlich offen über seine Unsicherheit im Bett. Lange habe er geglaubt, seinen Partnerinnen nicht zu genügen.dabei sehr deutlich.

„Damit ich Sex haben kann, brauche ich richtig Vertrauen und brauche Tiefe und Nähe“, erklärt er imBesonders offen wird Sido, als Hielscher ihn nach seinen Erfahrungen mit Prostituierten fragt. Sex mit ihnen habe bei ihm kaum stattgefunden. Er habe dabei schnell das Gefühl bekommen, die Frauen machten es nicht freiwillig oder fänden ihn nicht wirklich gut.

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„Mein Kopf geht zu sehr an“, sagt er. Auch seine früheren Beziehungen hätten Sidos Empfinden offenbar geprägt.

„Ich glaube, in meiner Vergangenheit, in meinem Leben habe ich nie so richtig das Gefühl bekommen von meinen Partnern, dass ich denen genüge dass ich mich sexuell nie genug gefühlt habe. “, erzählt Sido. Er vermutet, deshalb sexuell besonders gefragt sein zu wollen. Er habe dieses Gefühl „noch mal ein bisschen nacharbeiten, nachjustieren“ wollen.

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, auch über den Einfluss gesellschaftlicher Erwartungen. Sex sei heutzutage häufig eine Frage der Performance, findet er. Menschen hätten das Gefühl, nicht genug zu sein. Als junger Mann sei er zudem mit einer Popkultur aufgewachsen, in der halbnackte Frauen in Musikvideos eine große Rolle gespielt hätten.

Frauen hätten sich wiederum mit muskulösen Männern und Sixpacks vergleichen müssen.

„Mit sowas musste man sich dann halt vergleichen und da in diese Riege springen und so weiter, da irgendwie mitspielen in diesem Spiel“, sagt er. Mit männlichen Freunden würde Sido solche persönlichen Themen nach eigener Aussage nicht besprechen. Er wolle sein Sexleben schützen und finde es unangenehm, wenn ein Kumpel ihm intime Details erzählen würde. Inzwischen gehe er jedoch anders mit seinen Unsicherheiten um.

„Ich habe jetzt eine Freundin, mit der rede ich auch über so was“, sagt er. Früher habe er gar nicht gewusst, dass diese Gefühle ein Thema für ihn seien. Heute könne