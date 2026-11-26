Sido hat offen über eine dunkle Phase seines Lebens gesprochen. Im Podcast „Hotel Matze“ erzählt der Rapper, dass er vor seinem Klinikaufenthalt Drogen zeitweise bewusst einsetzte, um sich selbst zu schaden.

. Auf die Frage, ob er sich durch den Drogenkonsum selbst schlecht behandelt habe, erklärt Sido zunächst, dass es dabei vor allem um seinen Umgang mit sich selbst gegangen sei.

Er habe sich nicht gesehen, missverstanden und wie „ein Stück Scheiße“ behandelt. Die Drogen seien vor seinem Klinikaufenthalt schließlich ein Weg gewesen, mit dem er sich selbst wehtun wollte.

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„Es gab eine Zeit lang, da wollte ich mich geißeln mit Drogen“, sagt der Musiker.picture alliance/dpa | Fabian SommerDabei unterscheidet Sido zwischen verschiedenen Phasen seines Konsums. Bereits etwa zehn Jahre zuvor habe er Drogen genommen. Damals sei das allerdings nicht mit dem Wunsch verbunden gewesen, sich selbst zu schaden. Vor seinem Klinikaufenthalt habe er hingegen besonders viel konsumiert.