Sido präsentiert sein zehntes Studioalbum "Frieden" bei Urban/Universal. Das Album umfasst 15 Titel, gastmusikalische Auftritte von Sarah Connor und Marteria sowie eine ironische Rückbesinnung auf seine Rap-Vergangenheit.

Paul Würdig, professionell bekannt als Sido, hat am vergangenen Wochenende sein zehntes Studioalbum mit dem Titel "Frieden" veröffentlicht. Das neue Werk wurde im Vertrieb von Urban/Universal veröffentlicht und besteht insgesamt aus 15 Musikstücken. Mit diesem Release setzt der seit 22 Jahren erfolgreiche Rapper eine weitere Marke in seiner diskografischen Laufbahn und festigt seine Position innerhalb der deutschen Musiklandschaft.

Albumkonzept und musikalische Besetzung

Das Album "Frieden" präsentiert sich als eine bunte Mischung aus verschiedenen Strängen der deutschen und internationalen Pop- und Musikszene. Zur Feature-Liste gehören bekannte Namen wie Sarah Connor und Marteria, die gemeinsam mit dem Hauptkünstler auf den Tracks zu hören sind. Ergänzt wird die Liste der Gastmusiker durch ehemalige Figuren der Aggro-Berlin-Szene, darunter Fler und Gzuz. Beide Künstler sind in der Öffentlichkeit vor allem durch ihre kontroversen Texte und Aufmerksamkeitsmanöver bekannt geworden. Darüber hinaus erhält der einstige DSDS-Kandidat und Cousin von Sido, Menowin Fröhlich, auf einer der Nummern die Gelegenheit zum Gesang.

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Ursprünglich plante Sido eine Zusammenarbeit mit Xavier Naidoo für dieses Projekt. In einem Podcast gab er jedoch an, dass dieser Song zwar qualitativ gut sei, er aber befürchtet habe, dass er das gesamte Album überschattet hätte. Aus diesem Grund entschied er sich gegen die Veröffentlichung mit Naidoo. Stattdessen fokussiert sich das Album auf eine eigene Linie, die alte und neue Elemente verbindet und Sido als etablierte Persönlichkeit der Promi-Szene positioniert.

Themenwechsel und theologische Elemente

Ein zentrales Thema des Albums ist die scheinbare Wende von Sido hin zu religiösen und spirituellen Inhalten. Der Künstler gibt sich auf den Titeln geläutert und inszeniert sich teilweise als gläubiger Mensch, der Rosenkränze trägt und Gott feiert. Auf dem Track "Genug" rappt er etwa: "Meine Koffer sind gepackt, ich nehm' den nächsten Flixbus / Da mach' ich's mir bequem, direkt neben Jesus Christus, da herrscht Frieden, Dicka". Diese ironische Mischung aus seiner früheren Straßen-Rap-Ikone und der neuen, friedfertigen Persona ist ein wiederkehrendes Motiv im gesamten Werk.

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Die Texte des Albums verzichten oft auf konventionelles Storytelling oder komplexen Wortwitz. Stattdessen wirken die Lyrics teilweise dadaistisch und absurd. In einem Beispiel rappt Sido: "Ich habe Pferde kotzen und des Frosches Locken geseh'n / Ich weiß, am Ende jedes Weges kommt da nochma' 'n Weg". Diese unsinnigen Anordnungen von Worten erzeugen eine eigene, eigenwillige Ästhetik, die den Hörer zum Nachdenken über die Assoziationen der verwendeten Bilder anregt. Dennoch bleibt der Inhalt radiofreundlich und vermeidet extreme Provokationen.

Samples und kulturelle Referenzen

Neben den Originaltexten bedient sich Sido intensiv an Samples und Zitaten aus der Musikgeschichte. Fast auf jedem Track finden sich Referenzen oder direkte Textfragmente von anderen Künstlern. Die Palette der zitierten Musiker reicht von Marianne Rosenberg und Vicky Leandros über Falco und Beyoncé bis hin zu Silbermond. Diese breite Streuung sorgt für eine collageartige Struktur, die verschiedene Generationen und Genres der Popkultur miteinander verknüpft. Es wirkt oft, als seien Reime und Fragmente nach dem Zufallsprinzip aneinandergereiht worden.

In diesem Kontext spielt der Text des Gastmusikers Montez auf dem Stück "Puzzleteil" eine besondere Rolle. In der Hook heißt es: "Und wieder geh' ich meines Weges, denn die Luft ist rein / Hab' nur ein'n Zehner, bisschen Tesafilm und Suppe bei". Diese Zeilen lösen assoziative Gedankenketten aus. Die Frage, was mit dem Tesafilm und der Suppe gemeint ist - ob in einer Tupperdose oder als Trockensuppe - bleibt offen und fügt sich in die absurde Gesamtkomposition ein. Der Humor entsteht hierbei aus der Willkür der Alltagsgegenstände.

Konventionelle Themen und Selbstinszenierung

Parallel zu den religiösen und absurd-poesie Lastigen Tracks bietet Sido auch konventionelle Rap- und Pop-Kompositionen. Auf dem Liebes- und Lust-Song "Knoten" thematisiert er sexuelle Potenzprobleme ironisch, indem er erwähnt, vor dem Sex "ein, zwei Viagras" einzunehmen. In dem Track "Woke" reflektiert er sein Familienleben und seine Rolle als Vater. Er rappt: "Heut hab' ich 'ne ganze Handvoll Kindern, nenn sie Jackson 5 / Wie ich Alimente zahle, gibt mir Boris-Becker-Vibes". Diese Verse zeigen eine Selbstinszenierung, die seinen Status als Familienvater und seine finanzielle Verantwortung in den Mittelpunkt stellt.

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Musikalisch verzichtet das Album auf hochkomplexe Beats oder exzellente Flow-Techniken im traditionellen Sinne. Die Bewertungen fallen daher gemischt aus, da der Fokus eher auf der Performance der Persönlichkeit als auf der rein musikalischen Meisterschaft liegt. Sido nutzt das Album, um seine Vielseitigkeit als Medienpersönlichkeit unter Beweis zu stellen. Die Verbindung von Drogen-Vergangenheit, religiöser Wendung und bürgerlicher Normalität spiegelt seine Entwicklung in den letzten 22 Jahren wider. Das Album richtet sich an ein Publikum, das seine Karriere kennt und die ironische Brechung seiner öffentlichen Persona wertschätzt. Mit "Frieden" liefert Sido einen weiteren Beweis dafür, dass er sich trotz des Alterns in der Branche halten kann, auch wenn der musikalische Anspruch hinter der reinen Entertainment-Funktion zurücktritt.