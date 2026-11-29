Musiklehrer Alexander Polzin erhält Zusage von Sido für 24 Tickets. Die 10. Klasse der Otto-von-Guericke-Schule besucht das ausverkaufte Konzert in der Columbiahalle.

Der Berliner Musiklehrer Alexander Polzin, der auch unter dem Künstlernamen Alex Morgen auftritt, hat eine besondere Weihnachtsgabe für seine Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse organisiert. Er hatte den Rapper Sido öffentlich auf Instagram um Unterstützung gebeten, um den Schülern ein unvergessliches Ereignis zum Schulabschluss zu schenken.

Polzin bittet Sido um Konzerttickets

Polzin erklärte, dass er seinen Schülern etwas Besonderes zum Abschluss schenken möchte, an das sie noch in zehn oder zwanzig Jahren zurückdenken werden. Da das klassische Weihnachtskonzent oft bereits in der Schulumgebung stattfindet, schlug er vor, gemeinsam das Sido-Konzert zu besuchen. Im Video singt er den Satz: "Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, Sido, komm vorbei", um die Aufmerksamkeit des Rappers zu erregen und das Anliegen klar zu kommunizieren.

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Der Musiklehrer an der Otto-von-Guericke-Schule in Berlin-Wilmersdorf hat seine Schüler bereits im Unterricht auf den möglichen Besuch vorbereitet. Er fragte die Klasse direkt, wie man Deutschrap schreibt, woraufhin die Schülerinnen und Schüler einhellig "S-I-D-O" antworteten. Diese Reaktion zeigte, dass der Rapper fester Bestandteil des Musikunterrichts ist und bei den Jugendlichen eine hohe Beliebtheit genießt.

Problem mit ausverkauften Konzerten

Das Hauptproblem für Polzin bestand darin, dass alle 18 Konzerte des Rappers in der Columbiahalle, die in dieser Woche starteten, bereits ausverkauft waren. Um die Klassenfahrt dennoch zu ermöglichen, wandte sich der Lehrer an das Management oder den Rapper persönlich mit der Bitte um 24 Gästelistenplätze. Diese Quote sollte ausreichen, um 22 Schüler und zwei begleitende Lehrer unterzubringen.

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Polzin betonte, dass er auch mit weniger Plätzen zufrieden wäre, falls die Anfrage zu vermessen sein sollte. Er witzelte in diesem Zusammenhang, dass er dann eventuell nur die "Streber" mitnehmen könne. Die Hoffnung war jedoch, dass der Rapper das ungewöhnliche Anliegen unterstützt und den Schülern einen direkten Zugang zum Konzert ermöglicht.

Sido reagiert schnell und bestätigt Besuch

Paul Hartmut Würdig, bürgerlich bekannt als Sido, reagierte überraschend schnell auf den Aufruf von Alexander Polzin. In den Kommentarbereich des Instagram-Beitrags schrieb der Rapper nur die Worte: "Kommt vorbei". Diese kurze, aber klare Antwort signalisierte seine Zustimmung zur Einladung und löste die organisatorischen Hürden für die Schulklasse praktisch sofort.

Der Musiklehrer bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass er bereits persönlichen Kontakt zum Rapper hatte. Die Absprachen waren bereits getroffen, sodass Polzin mitteilen konnte, dass man einen Tag für den Besuch auswählen solle. Der Plan steht: Die 10. Klasse wird am kommenden Freitag das Konzert in der Columbiahalle besuchen.

Nächste Schritte für die Klassenfahrt

Nun liegt die Verantwortung bei der Organisation der Fahrt. Polzin muss die erforderlichen Einverständniserklärungen der Eltern der Jugendlichen einsammeln, um die Teilnahme der Minderjährigen rechtlich sicherzustellen. Zusätzlich sind zahlreiche organisatorische Details zu klären, bevor die Gruppe am Freitag die Halle betritt.

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Für die Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse ist dies nicht nur ein musikalischer Höhepunkt, sondern auch ein letztes gemeinsames Erlebnis vor dem Schulabschluss. Der Besuch beim Rapper Sido soll ihnen als Erinnerung dienen, die über viele Jahre Bestand haben wird. Die emotionale Bedeutung dieses Geschenks durch den Musiklehrer wird durch die schnelle Zustimmung des Stars noch verstärkt.