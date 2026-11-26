Erst im Oktober hatte Anna-Carina Woitschack ihre neue Liebe öffentlich gemacht. Nun hat sich die Schlagersängerin getrennt.

Anna-Carina Woitschack, 34, ist wieder Single. Knapp sieben Wochen, nachdem die Schlagersängerin ihre neue Beziehung öffentlich gemacht hatte, bestätigt sievon der Sängerin ausgegangen sein. Für die große Liebe hätten ihre Gefühle nicht ausgereicht.

Ihr Ex-Partner, der wie Woitschack aus einer Schaustellerfamilie stammt und einen mobilen Fischimbiss betreibt, äußert sich wertschätzend über die gemeinsame Zeit.

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"Anna-Carina ist eine beeindruckende Frau, die das Herz am rechten Fleck hat", sagt er der Zeitung. Die Gründe für die Trennung seien eine Angelegenheit zwischen den beiden. Erst Mitte Oktober hatte Woitschack bei ihrem Jubiläumskonzert in Dessau ihr neues Liebesglück öffentlich gemacht. Manfred überraschte die Sängerin auf der Bühne mit einem großen Strauß roter Rosen.