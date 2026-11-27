Heute feiert eine ganz besondere Regisseurin ihren 75. Geburtstag: Kathryn Bigelow hat Hollywood gleich mehrere Meisterwerke geschenkt, von einem famosen Netflix-Thriller ganz zu schweigen.

A House of Dynamite ist letztes Jahr im Oktober bei Netflix erschienen, nachdem er bereits zuvor, wo das Team von Captain Olivia Walker (taucht eine Atomrakete auf , die sich direkt auf dem Weg in die USA befindet.

Wer sie losgeschickt hat, ist unklar. Den Verantwortlichen in Washington, D.C. bleibt allerdings nicht mehr viel Zeit, um über ihre nächsten Schritte zu entscheiden. Holen sie zum Gegenschlag aus oder warten sie ab, was passiert? Aufbauend auf dieser Prämisse entwickelt sich ein nervenzerfetzender Thriller, der uns durch alle Instanzen der US-amerikanischen Regierung inklusive des Militärapparats führt.

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Der besondere Twist: Bigelowaus verschiedenen Perspektiven, die uns immer tiefer in das moralische Dilemma führen. Neben konstanter Anspannung breitet sich zunehmend ein extremin Bigelows Bildern aus. Die erzählen anfangs von Expertise und Routine. Doch schnell wird klar: Auch die Profis sind komplett überfordert mit der drohenden Katastrophe, die in kürzester Zeit jedes Ideal auf die Probe stellt.