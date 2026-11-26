Monatelang schwieg er, nun spricht Zach Hickerson über den Tod von Hayden Panettiere. Er schildert den dramatischen Moment, als er den TV-Star leblos auffand.

ANZEIGE Diese erschütternden Schilderungen sorgen für Gänsehaut: Erstmals äußert sich der 38-jährige Zach Hickerson im Detail zum Todestag der mit 36 Jahren verstorbenen Hayden Panettiere.

Bei ihm handelt es sich um den Bruder des 37-jährigen Brian Hickerson, mit dem die Darstellerin eine wechselhafte Beziehung führte. Am 16. August entdeckte Zach den leblosen Körper der jungen Frau. Das Drama ereignete sich in einem per Airbnb gebuchten Apartment im US-amerikanischen Greenville, das im Bundesstaat South Carolina liegt.bricht er dieses nun endlich.

Advertisement

Advertisement

Während vorab bereits kurze Sequenzen gezeigt wurden, folgt das vollständige Gespräch an diesem Freitag. Ursprünglich war Zachs Anwesenheit in Greenville für besagtes Wochenende überhaupt nicht vorgesehen. Vielmehr beabsichtigte er einen Trip nach Atlanta, um dort auf dem Golfplatz abzuschlagen. Wenige Tage vorab erreichte ihn jedoch eine Textnachricht von Hayden Panettiere: „Zachary, du gehst nirgendwohin.