Im Blankeneser Treppenviertel wird ein ehemaliger Laden behutsam gerettet. Seine Geschichte steckt voller kurioser Erinnerungen.

Das kleine Häuschen im Herzen des wohl ungewöhnlichsten Quartiers Hamburgs erwacht zu neuem Leben. Jeder, der in den vergangenen Jahren einmal durchs Treppenviertel von Blankenese spaziert ist, kennt es: dasmit dem leeren Schaufenster und dem Straßenschild „Elbgang“.

Nun hat es neue Besitzer – und zwei Schwestern, die einst darin aufgewachsen sind, erinnern sich an ihre Kindheit mit viel Liebe, neumodischen Keksen und Kunden, die auch schon mal am Sonntag ans Schaufenster klopften. Blankenese im November 1954: Ein junges Paar zieht mit seiner kleinen Tochter Gitta in das Häuschen mit der Adresse Elbhang 8, mitten im Treppenviertel, jenem Quartier am Elbhang, wo die Häuser über verwinkelte Treppen zu erreichen sind und von oben auf die Elbe runtergucken.

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Die Frau, Annemarie Theilig, ist schwanger. Wenig später kommt die zweite Tochter zur Welt, Gabi. Heute stehen die Schwestern Gitta Stößner und Gabi Krell vor ihrem Elternhaus und sprudeln über vor Geschichten von damals. Käuferin Stephanie Wegener mit den Schwestern Gabi Krell und Gitta Stößner vor dem Häuschen Elbgang 8„Bedingung für die Miete war damals, dass man den Lebensmittelladen übernimmt“, sagt Gitta.