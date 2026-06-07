Sie nannten ihn Radio: Netflix-Revival der umstrittenen Tragikomödie

Die Tragikomödie 'Sie nannten ihn Radio' aus dem Jahr 2003 erlebt auf Netflix ein überraschendes Revival. Der Film basiert auf einer wahren Geschichte über einen geistig behinderten Jugendlichen, der von seinem Football-Coach integriert wird. Die Produktion polarisierte einst Kritiker, fand aber große Zustimmung beim Publikum.

Der Film 'Sie nannten ihn Radio' spaltete einst die Fachpresse und das Publikum. Doch dank Netflix erlebt die Tragikomödie aus dem Jahr 2003 jetzt ein überraschendes Revival und findet den Weg in die Streaming-Charts.

Das Werk beweist, dass berührende Geschichten auch Jahrzehnte nach ihrer Entstehung nichts von ihrer Kraft verlieren. Inmitten einer Flut neuer Produktionen sticht es nicht durch Spektakel, sondern durch tiefe Menschlichkeit hervor. Der Film basiert auf wahren Begebenheiten aus dem Jahr 1964 in Anderson, South Carolina. Erzählt wird die Geschichte des 20-jährigen James Robert Kennedy, genannt Radio, eines geistig behinderten Afroamerikaners, der ständig ein Radio bei sich trägt.

In seiner Umgebung ist er Ausgrenzung, Spott und Gewalt ausgesetzt. Eine zentrale Figur ist Football-Coach Jones, gespielt von Ed Harris, der als einer der wenigen Radios Wert erkennt und sich ihm gegenüber respektvoll verhält. Gegen den Widerstand vieler Einwohner setzt sich der Coach dafür ein, Radio in das Umfeld der High School und des Football-Teams zu integrieren. Schritt für Schritt verändert Radios Anwesenheit die Haltung der Menschen um ihn herum und stößt einen stillen, aber wirkungsvollen Prozess des Umdenkens an.

Regisseur Michael Tollin inszenierte die wahre Begebenheit mit viel Feingefühl und Zurückhaltung. Das Drehbuch von Mike Rich verlieh der Geschichte eine klare emotionale Struktur und legte den Fokus konsequent auf zwischenmenschliche Entwicklungen. Bei seiner Veröffentlichung polarisierte der Film die Kritiker. Während die Fachpresse dem Werk nicht sonderlich viel abgewinnen konnte, hatte das Publikum eine gute Zeit, wie die 79-prozentige Zustimmungsrate zeigt.

Die Reaktionen aus beiden Lagern sind deutlich: Einige Kritiker finden die Versuche, an die Herzen zu appellieren, zu offensichtlich und schlecht umgesetzt. Andere hingegen loben die gut inszenierte, bewegende Geschichte und die herausragenden Darbietungen von Cuba Gooding Jr. und Ed Harris, die es leicht machten, sich in die Figuren hineinzuversetzen. Wieder andere bemängeln, dass Gooding nie ganz glaubwürdig wirke, während viele Zuschauer den Film als großartiges emotionales Erlebnis beschreiben, das sie zu Tränen rührte.

Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann 'Sie nannten ihn Radio' ab sofort auf Netflix streamen. Für Neueinsteiger bietet sich die Gelegenheit, mit einem Netflix-Abonnement nicht nur diesen Film, sondern ein breites Programm an hervorragenden Produktionen zu entdecken





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