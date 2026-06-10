Sie nannten ihn Radio: Netflix-Revival der umstrittenen Tragikomödie

Der Film Sie nannten ihn Radio aus dem Jahr 2003 erlebt auf Netflix ein überraschendes Revival. Die wahre Geschichte des geistig behinderten Radio und des Football-Coachs, der ihn integriert, spaltet Kritiker und Publikum. Nun ist die bewegende Drama auf dem Streamingdienst verfügbar.

Der Film Sie nannten ihn Radio aus dem Jahr 2003 erlebt auf Netflix ein überraschendes Revival und zeigt, dass bewegende Geschichten auch Jahrzehnte später nichts von ihrer Kraft verlieren.

Die Tragikomödie, die auf wahren Begebenheiten in Anderson, South Carolina, im Jahr 1964 basiert, erzählt die Geschichte des geistig behinderten Afroamerikaners James Robert Kennedy, genannt Radio, der ständig ein Radio bei sich trägt und Ausgrenzung, Spott und Gewalt erfährt. Football-Coach Jones, gespielt von Ed Harris, erkennt Radios Wert und setzt sich gegen Widerstand dafür ein, ihn in die High School und das Football-Team zu integrieren.

Schritt für Schritt verändert Radios Anwesenheit die Menschen um ihn herum und löst einen stillen, aber wirkungsvollen Wandel aus. Regisseur Michael Tollin inszenierte die wahre Begebenheit mit viel Feingefühl, das Drehbuch von Mike Rich konzentriert sich konsequent auf die zwischenmenschliche Entwicklung. Die Fachkritik war gespalten, während das Publikum den Film mit 79 % Zustimmung aufwertete. Nun ist die Produktion auf Netflix verfügbar und lädt dazu ein, sich selbst ein Bild von der umstrittenen, aber bewegenden Geschichte zu machen





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