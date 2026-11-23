In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 12 Autos aus der DDR, die heute nicht mehr so gebaut werden würden.

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Fahrzeuge aus der DDR sind weit mehr als alte Autos – sie sind Erinnerungen auf Rädern. Mit einfachster Technik, oft improvisiert und doch erstaunlich zuverlässig, erzählten diese Fahrzeuge Geschichten vom Leben zwischen Mangel und Einfallsreichtum. In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 12 Autos aus der DDR, die heute nicht mehr so gebaut werden würden. Der Trabant 601 war das meistgebaute Modell der DDR.

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Er wurde von 1964 bis 1990 bei den Sachsenring Automobilwerken in Zwickau produziert und gerne auch als „Rennpappe“ bezeichnet. Der Wartburg 353 wurde von 1966 bis 1989 gebaut. Nach der Wende wurden die Polizeifahrzeuge der DDR als Einsatzfahrzeuge für die bundesdeutsche Polizei umgestaltet. Der P 240 war ein Pkw der Oberklasse.

Er wurde von 1956 bis 1959 hergestellt und die Gesamtproduktion betrug nur 1382 Fahrzeuge, wovon einige auch exportiert wurden. Ein DUO konnte nur auf Antrag durch die örtliche Sozial- oder Krankenversicherungsanstalt ausschließlich von körperbehinderten Personen erworben werden. Nach sechs Jahren wurde ein neuer Duo zur Verfügung gestellt und die alten konnten dann von nicht körperbehinderten Personen aus zweiter Hand gekauft werden. Der Melkus wurde auf der Basis des Wartburg 353 gebaut.

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Zwischen 1969 und 1979 wurden 101 Exemplare produziert und nur ausgewählte Personen konnten ihn erwerben. Der GAZ 13 wurde überwiegend von DDR-Funktionären, der NVA sowie der Deutschen Film AG genutzt. Nach der Ausmusterung konnten die Fahrzeuge auch privat erworben werden. Dieser Kleintransporter wurde bis 1991 gebaut.

Er kam zum Beispiel als Fahrzeug für die Feuerwehr und den Rettungsdienst zum Einsatz. Der QEK Junior ist ein einachsiger Wohnanhänger, der nur im Bereich der Fensterlinie isoliert war. Ursprünglich war er für eine vierköpfige Familie konzipiert und so entwickelt, dass der Trabant 601 als Zugfahrzeug dienen konnte.