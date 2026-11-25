Die ukrainische Armee hat deutsche Lynx-Schützenpanzer erhalten. Ihre programmierbare Munition soll auch gegen Drohnen helfen.

Armee angekommen. Das 18. Armeekorps teilte mit, Deutschland habe eine Lieferung der modernen Kampfwagen übergeben.

„Wir danken der deutschen Regierung und dem deutschen Volk für ihre Unterstützung der Ukraine! “, schrieb das Korps auf Wie viele Fahrzeuge die Brigade erhalten hat, ist nicht bekannt. Die Besatzungen hätten zuvor in Deutschland trainiert und den technisch anspruchsvollen Panzer in kurzer Zeit beherrscht, so die Einheit. Die Soldaten lobten den Schutz, die Beweglichkeit, die Bewaffnung und den Platz im Fahrzeug.7,62-Millimeter-Maschinengewehr und optional Panzerabwehrlenkflugkörper, meist vom Typ Spike Die ukrainischen Streitkräfte wollen die Fahrzeuge auch gegen russische Drohnen einsetzen.

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Der Lynx könne eine Drohne selbstständig erkennen und die Besatzung dabei unterstützen, diese mit mehreren Schüssen zu bekämpfen.im Dezember 2025 abschloss. Im Januar 2026 kündigte der Rüstungskonzern eine erste, von der Bundesregierung finanzierte Tranche mit fünf KF41 an. Der Auftragswert lag im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

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“. Weitere Lieferungen seien vorgesehen. Rheinmetall kündigte zudem eine spätere Produktion in der Ukraine an. Ursprünglich war die Ankunft der fünf Fahrzeuge