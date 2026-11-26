Frauke Ludowig teilt auf den sozialen Medien einen emotionalen Ausbruch. Sie ist in Las Vegas gestrandet und zeigt sich sichtlich verzweifelt, weil sie einen wichtigen Termin Deutschland verpasst.

Frauke Ludowig teilt auf den sozialen Medien einen emotionalen Ausbruch. Sie ist in Las Vegas gestrandet und zeigt sich sichtlich verzweifelt, weil sie einen wichtigen Termin Deutschland verpasst.war mit ihrer Stylistin und Freundin Tine in Las Vegas.

Als die beiden Frauen jedoch die Rückreise antreten wollen, wird ihr Flug abgesagt: Ihre Maschine nach Denver konnte aufgrund von technischen Problemen nicht starten.

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„Wir haben uns dann erstmal ins Restaurant gesetzt und überlegt“, erzählt Frauke Ludowig auf ihrem Instagram-Account. „Wir waren die ganze Zeit irgendwo zwischen Lachen und Weinen“, heißt es weiter. Sie hätten total neben sich gestanden und dann doch irgendwie die Zwangsnacht in Las Vegas hinter sich gebracht. Am Flughafen haben sich Frauke Ludowig und ihre Stylistin Tina dann Essen und ein Glas Wein bestellt, was sie allerdings nicht wirklich genießen konnten.