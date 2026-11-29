Am Dienstag schließt Estland die letzten drei Grenzübergänge nach Russland. Was das für die Grenzstadt Narwa bedeutet und wie es sich lebt, wenn der Gegner auf der anderen Flußseite lauert, beschreibt Irene Käosaar ntv.de.

Ab Dezember hält Estland alle Grenzübergänge nach Russland geschlossen, auch die noch offene Fußgängerbrücke von Narwa nach Iwangorod. Am Dienstag schließt Estland die letzten drei Grenzübergänge, die noch offen nach Russland waren.

Während die "Brücke der Freundschaft", die das estnische Narwa mit dem russischen Iwangorod auf der anderen Seite des Flusses verbindet, zukünftig gesperrt sein wird, taucht Narwa in jedem westlichen Szenario zu Putins nächstem Angriffskrieg auf. In diesem Fall, um die Nato zu sprengen.

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Über Alltag an der Nato-Ostflanke mit direktem Blick auf den Gegner spricht Schuldirektorin Irene Käosaar mitntv.de: Frau Käosaar, ab Dienstag ist die Grenze dicht und nun, kurz vorher, wartet eine Schlange von Leuten, um nochmal nach Russland zu kommen. Sollte die Brücke in Narwa offen bleiben? Irene Käosaar: Nein, ich persönlich möchte erst wieder russischen Boden betreten, wenn der Krieg geendet hat. Ganz unabhängig davon, ob unsere Grenzen offen sind oder geschlossen.