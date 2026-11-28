Alicia Andrich ist selbst gerade zum dritten Mal Mama geworden. Bei RTL verrät sie, warum ihr Anikas Situation so nahegeht – und welche Nachrichten sie über ihren eigenen Mann Robert bekommt.

„Sie wird dadurch nur noch stärker” – Spielerfrau Alicia Andrich macht der verlassenen Anika Neuer Mut Alicia Andrich ist selbst erst seit wenigen Wochen dreifache Mutter.

Die Schlagzeilen um Anika Neuer beschäftigen sie sehr. Spielerfrau Alicia Andrich ist selbst erst vor wenigen Wochen zum dritten Mal Mama geworden und weiß, wie emotional und herausfordernd das Wochenbett sein kann. Während sie in dieser Zeit auf Ehemann Robert zählen kann, fühlt sie umso mehr mit Anika Neuer. Im Gespräch mit RTL macht Alicia der zweifachen Mutter jetzt Mut – und findet zugleich deutliche Worte für die Situation, in der Anika gerade steckt.

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Nach RTL-Informationen hat sich das Paar bereits Anfang Oktober getrennt Die Frau von Bayer-Leverkusen-Profi Robert Andrich ist selbst erst am 22. Oktober zum dritten Mal Mutter geworden„Sie tut mir einfach unfassbar leid. Vielleicht auch, weil ich noch im Wochenbett bin und weiß, dass die Hormone und Emotionen eh schon durchdrehen. Und wenn ich mir vorstelle, da ohne meinen Mann durchzumüssen – einfach Horror“, sagt Alicia.