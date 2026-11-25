In Ingolstadt wurde eine Frau ermordet. Hätte der Tod der 45-Jährigen verhindert werden können? Opferanwalt Oliver Schreiber erklärt die Fehler im System.

Sie zeigte ihren späteren Mörder zigfach an: Warum sind Opfer nicht besser geschützt, Herr Schreiber? In Ingolstadt wurde eine Frau ermordet. Hätte der Tod der 45-Jährigen verhindert werden können?

Opferanwalt Oliver Schreiber erklärt die Fehler im System.ebenslangen Haftstrafe mit besonderer Schwere der Schuld verurteiltIm Ergebnis entspricht dieses Urteil genau dem, was die Staatsanwaltschaft und ich beantragt haben. Der Ausdruck ‚Ich bin zufrieden‘ passt zu so einem Verfahren nicht. Aber es ist das, was ich erwartet habe. Dazu kann ich nichts sagen.

Also read Warum Leipziger Studierende protestieren – und wie sie auf Gegenwind blicken

Die Familie und ich, wir haben uns darauf verständigt, uns nicht zu äußern. Das im negativen Sinne Besondere an diesem Fall ist, dass die Ermordete sich vor ihrem Tod etliche Male an Polizei und Justiz gewandt hat. Sie haterwirkt. Die Polizei hat sieben sogenannte Gefährderansprachen bei dem Mann durchgeführt – ohne Erfolg.

Das klingt, als hätte die Ermordete alles getan, was sie konnte. Nur wurde seitens der Justiz nicht hart genug durchgegriffen. Hätte der Tod der 45-Jährigen verhindert werden können? Eine Glaskugel habe ich auch nicht.

Aber es spricht einiges dafür, dass die Sache bei anderer Handhabung anders hätte ausgehen können. Allerdings: Wenn jemand wild entschlossen ist, können Sie eine solche Tat nur dadurch verhindern, dass sie denjenigen einsperren. Und ob die Rechtslage das im Vorfeld der Tat hergegeben hätte, kann ich nicht seriös beurteilen. Es gibt diesen Tätertypus, dem alles egal ist.

Advertisement

Statistische Zahlen kann ich dazu zwar nicht nennen, aber ich kann so viel sagen, dass mir immer wieder Fälle begegnen, in denen an den Tätern jegliche Strafandrohungen abperlen. Das ist sicher nicht in jedem Fall im Gewaltschutzbereich so. Häufig eskaliert die Situation zu einem bestimmten Zeitpunkt und nach ein paar Wochen oder Monaten wird es ruhiger. Deshalb stelle ich auch nicht immer einen Gewaltschutzantrag.

Denn es kann genauso sein, dass diese Maßnahme die Eskalation wieder nach oben treibt. Das muss man abwägen. Wenn man als Opfer einen Gewaltschutzantrag stellen will, weil die Situation sich nicht beruhigt, das Stalking nicht aufhört und man keine andere Möglichkeit mehr sieht, was dann? Oder anders gesagt: Wie gehe ich als Betroffene oder Betroffener vor?

Zuerst könnte man selbst ein Kontaktverbot aussprechen, zum Beispiel über WhatsApp. Oder man lässt ein außergerichtliches Kontaktverbot von einem Anwalt formulieren. So kann der Täter oder die Täterin später nicht sagen, er oder sie hätte nicht gewusst, dass die andere Person keinen Kontakt will. Dieses Kontaktverbot müssen Betroffene dann aber auch selbst durchhalten.

Denn für einen Gewaltschutzbeschluss ist es wichtig, dass man vor dem Richter nachweisen kann, dass man selber nicht immer wieder mit der anderen Person in Kontakt getreten ist. Hält der Täter oder die Täterin sich nicht daran und es helfen auch keine Anzeigen, kann die Polizei sogenannte Gefährderansprachen durchführen, um deutlich zu machen, welche rechtlichen Konsequenzen drohen. Die nächste Eskalationsstufe ist dann der Gewaltschutzbeschluss vor dem Familiengericht.

Und erst wenn dagegen verstoßen wird, handelt es sich um eine Straftat, die schließlich vor einem Strafgericht verhandelt wird. Davor muss allerdings noch ermittelt und Anklage erhoben werden. Und wenn der Angeklagte zum ersten Mal wegen eines solchen Delikts vor Gericht steht, kommt er in der Regel mit einer Bewährungsstrafe davon. Bis ein Täter oder eine Täterin wegen eines Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz in Haft kommt, vergeht sehr viel Zeit.

In akuten Nachstellungssituationen ist dieser Weg auch nicht wahnsinnig effektiv. Immerhin kann man zweigleisig fahren, kann zivilrechtliche und strafrechtliche Sanktionen erwirken. Aber auch die zivilrechtlichen Verfahren, in denen es um Ordnungsgelder geht, ziehen sich. Das geht alles nicht von heute auf morgen.

Und natürlich sind diese juristischen Mittel mit Aufwand verbunden. Betroffene müssen dafür die Kraft haben. Das ist keine Frage von Geduld. Das Problem liegt im rechtsstaatlichen System.

Der Gesetzgeber hat das systematische Defizit, insbesondere was Intensivtäter angeht, aber erkannt und nachgeschärft. Im Juli 2027 tritt ein neuer Gesetzesentwurf in Kraft, in dem es um Hochrisikofälle geht. Familiengerichte können Tätern in schwerwiegenden Fällen häuslicher Gewalt oder bei dauerhaftem Stalking dann das Tragen einer GPS-gestützten elektronischen Fußfessel vorschreiben. Nähert sich der Täter einer gerichtlichen Verbotszone, etwa der Wohnung des Opfers, schlägt das System Alarm.

Advertisement

Die betroffene Person erhält auf Wunsch – und das würde ich auch empfehlen – ein mobiles Empfangsgerät, das sie direkt warnt, während zeitgleich die Polizei alarmiert wird. Außerdem muss, wer gerichtlich angeordnete Schutzmaßnahmen missachtet, mit einer höheren Höchststrafe von bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe rechnen. Aktuell gelten bis zu zwei Jahre.können. In Spanien hat man mit diesem Modell bereits gute Erfahrungen gemacht.

Die höhere Strafe wird Intensivtäter allerdings nicht abhalten, die präventive Wirkung halte ich demnach für gering. Und man wird abwarten müssen, wer letztlich als Hochrisikofall eingestuft wird. Das ist im Wesentlichen die Verfahrensdauer. Der Täter hat nach jedem juristischen Schritt wochenlang Zeit.

Und bis wirklich jemand weggesperrt wird, muss viel passieren. Im Ingolstädter Fall hat die Familienrichterin dem Mann ja gesagt, wenn er so weitermacht, muss er ins Gefängnis. Er hat also noch einmal einen Warnschuss bekommen. Es muss schneller gehen.

Wichtig ist, die konsequente und zügige Anwendung des vorhandenen Instrumentariums. Wir haben am Amtsgericht Ingolstadt zur Anzahl der Verfahren im Bereich des Gewaltschutzes nachgefragt. Demnach sind sie von 79 im Jahr 2016 auf 219 im Jahr 2025 stark angestiegen, sie haben sich fast verdreifacht. Woran liegt das?

Sind die Taten tatsächlich mehr geworden? Ich vermute, dass es eine Mischung aus zwei Faktoren ist: Zum einen dürfte durch den öffentlichen Diskurs über das Thema eine höhere Anzeigebereitschaft der Betroffenen gegeben sein, zum anderen aber sich auch eine stärkere Sensibilisierung der Justiz für das Thema entwickelt haben. Was ich eher nicht glaube, ist, dass die tatsächlichen Zahlen von Fällen häuslicher Gewalt statistisch relevant angestiegen sind.

Die Fälle wird es wohl leider schon immer gegeben haben, es sind nur mehr aus dem Dunkelfeld herausgetreten. Dr. Oliver Schreiber ist Rechtsanwalt mit Kanzlei in München. Er ist spezialisiert auf die Vertretung der Opfer von Straftaten. Schreiber ist Lehrbeauftragter an der Universität Augsburg und der Ludwig-Maximilians-Universität München, jeweils am Lehrstuhl für Strafrecht.

Außerdem ist er seit 2015 Vorsitzender des Vereins Ausgleich e. V., der der Förderung und Durchführung des sogenannten Täter-Opfer-Ausgleichs verpflichtet ist, sowie seit zehn Jahren Beauftragter der vom Deutschen Bundestag eingesetzten Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs.2026: 177 , Tendenz rechnerisch bis Jahresende 220 Das Amtsgericht Neuburg teilte auf Nachfrage mit, dass vergangenes Jahr 22 Verfahren und in diesem Jahr 16 Verfahren, die die Anordnungen von Schutzmaßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz betreffen, anhängig waren beziehungsweise sind.