Im Alter werden auch Luxusautos erschwinglich - das macht Klassiker wie Audi A8, Mercedes S-Klasse oder einen betagten Jaguar so attraktiv. Hier sind sieben Klassiker mit Stil.

Im Alter werden auch Luxusautos erschwinglich - das macht Klassiker wie Audi A8, Mercedes S-Klasse oder einen betagten Jaguar so attraktiv. Hier sind sieben Klassiker mit Stil.

Neuwagen müssen nicht teuer sein, für etwa 15.000 Euro kann man sich schon in ein fabrikneues Auto setzen. Doch nicht jeder hat Lust, sich in einen Kleinwagen zu zwängen. Reizvolle Alternativen gibt es auf dem Klassikermarkt. Dort sind für das gleiche oder weniger Geld äußerst komfortable und stilvolle Luxusschlitten erhältlich.

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Autos, die sich früher nur Wohlhabende leisten konnten, kosten heute einen Bruchteil. Wie wäre es beispielsweise mit dem ersten Audi A8? Mit dem Luxusliner etablierte sich Audi vor 30 Jahren in der automobilen Oberklasse. Die Motorenauswahl reicht vom geschmeidigen Sechszylinder bis zum kraftvollen V8.

Später folgte sogar ein Modell mit majestätischem Zwölfzylinder . Auch Mercedes S-Klasse oder BMW 7er waren seinerzeit Statussymbole für eine gut verdienende Minderheit. Heute sind die Dickschiffe erschwinglich - und bieten mehr Komfort und Ausstattung als manch modernes Auto. Das Schöne daran: Eine stilvolle Optik gibt es mit dazu, denn diese Veteranen sind Autos für Ästheten.

Hier sind sieben Klassiker mit Stil für unter 15.000 Euro . Ach, einmal im Leben S-Klasse fahren! Mit dem Mercedes W126 kann man sich diesen Traum erfüllen. Die von Bruno Sacco gezeichnete Edel-Limousine der 1980er Jahre ist die erfolgreichste Oberklasse-Baureihe von Daimler, weit über 800.000 Exemplare liefen vom Band.

Staatsmänner, Unternehmer, Manager - sie alle nehmen seinerzeit selbstverständlich in einem Mercedes W126 Platz. Damals ist die S-Klasse im Oberklasse-Segment unbestrittener Weltmarktführer. Das Schöne dabei ist, dass man heute selbst mit den Einsteigermodellen - einem 280 S oder 300 SE mit feinem Reihensechszylinder - immer noch ein Auto für Feinschmecker bekommt. Ein 500er mit V8 kostet mehr.

Praktisch immer gibt es massig viel Auto für überschaubares Geld - denn die meisten S-Klassen wurden mit üppigen Sonderausstattungen geordert. Dazu kommen ein wahrhaft staatsmännisches Fahrgefühl und ein zeitloses Design. Größter Feind des W126 ist Rost. Die Motoren sind meist robust, bei den V8-Aggregaten sind die verschleißanfälligen Gleitschienen und Steuerketten zu prüfen.

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Mitte der 80er beginnen BMW und dann auch Audi, am Oberklassen-Nimbus von Mercedes-Benz zu sägen. 1987 kommt das größte Dickschiff fortan aus München: BMW stellt damals den neuen 750i vor, der fährt mit Brachialgewalt auf den Gipfel der automobilen Spitzenklasse. Als erstes deutsches Auto der Nachkriegszeit hat der 750i einen Zwölfzylinder unter der Haube. Das wuchtige Aggregat leistet 300 PS und beschleunigt die Edel-Limousine auf abgeregelte 250 km/h. Mercedes wird mit einem Zwölfzylinder, dem 600 SE , erst 1991 nachziehen.

Vorgestellt wurde die zweite 7er-Baureihe E32 bereits 1986. Das Einstiegsmodell aus München ist der 730i mit dem als "Eisenschwein" bekannten, schier unverwüstlichen M30-Reihensechszylinder. Später sind auch V8 und der besagte V12 erhältlich. Neben den legendären Motoren schätzen Liebhaber die fein gezeichneten Karosserielinien des E32.

Technisch imponiert der 7er mit dem damals innovativen elektronischen Fahrwerk , Xenon-Licht oder hydropneumatischer Niveauregulierung. Schwachstellen: Bei frühen E32 ist die Rostvorsorge noch gut, ab Baujahr 1990 wird sie schlechter. Ein feuchter Fußraum kann darauf hindeuten, dass der Wärmetauscher kaputt ist. Für den Austausch muss fast das komplette Armaturenbrett raus.

Mit dem ersten A8 gelingt Audi 1994 der lang ersehnte Aufstieg in die automobile Oberklasse. Ihr Hosenträger-Image streifen die Ingolstädter mit der Luxuslimousine ab. Nicht Rentner mit Hut, sondern Geschäftsleute sitzen hinterm Steuer. Neben S-Klasse und 7er parken plötzlich Audi A8 auf Firmenparkplätzen.

Dann wurde der A8 der erste Kanzler-Audi: Gerhard Schröder schockte Mercedes und ließ sich ab 1998 in einem gepanzerten A8 4.2 Quattro chauffieren. Wo früher im Fond der Regierungschef die Beine ausstreckte, können es sich heute die Kinder bequem machen. Markenzeichen des ersten A8 waren nicht nur kraftvolle Motoren und viel Luxus. Er bot die weltweit erste Aluminiumkarosserie in einem Serienfahrzeug der Oberklasse.

Rost war so praktisch kein Thema mehr. Dazu sollte Gewicht eingespart werden.

"Volle Hütte" mit viel Elektronik und allerlei Ausstattungsextras machte diese Bemühungen weitgehend zunichte. Vorsicht: Bei Wartungs- und Reparaturstau können die Unterhaltskosten den Einkaufspreis schnell dramatisch übersteigen. Auch Ford baute einst Autos für die vornehme Kundschaft, dafür muss man allerdings etwas weiter zurückblicken. Der bis 1985 produzierte Granada gilt als der letzte Straßenkreuzer aus Köln.

Sein Markenzeichen: ein grandioses Raumangebot, das den Granada auch heute noch als Reisewagen tauglich macht. Dazu kommen feine Motoren und eine gehobene Ausstattung, jedenfalls wenn man es mit einem Ghia zu tun hat. Auch die Modellvielfalt kommt seinerzeit gut an, erhältlich ist der Ford Granada als Limousine, Coupé und als geräumige Kombi-Variante . Vierzylinder sind die Basismotorisierung, die meisten Kunden wählten aber nicht ohne Grund einen der kultivierten V6-Aggregate.

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Die Technik ist nicht nur solide, sondern auch simpel. Wenn etwas kaputtgeht, können Hobbyschrauber am Granada heute noch vieles selbst reparieren, denn komplizierte Elektronik ist nicht an Bord. Nur Rost kann einem die Laune verderben. Daher schaut man sich seinen Wunsch-Granada vor dem Kauf sehr penibel an - am besten mit einem Fachmann.

Kapitän, Admiral, Diplomat - die Edel-Limousinen von Opel sind unvergessen. Der letzte Vertreter aus dieser Ahnengalerie hieß bis Anfang der Neunziger Jahre Senator, dann verabschiedete sich der Hersteller aus dem Premiumsegment. 1978 kam der Senator A auf den Markt, damals noch mit ordentlich Chromschmuck und plüschigen Velourssitzen in bunten Farben. Der große Einspritzer schöpft 180 PS aus drei Litern Hubraum, auf mehr kommt auch ein 280er-Mercedes nicht. Wer einen Senator CD wählt, bekommt serienmäßig Sitzheizung, Klimaanlage, Automatikgetriebe und Alufelgen dazu.

Der 1987 eingeführte Senator B wirkte deutlich nüchterner, die amerikanischen Einflüsse - damals gehörte Opel noch zum GM-Konzern - sind unübersehbar. Unter der Haube werkeln weiter feine Reihensechszylinder, ab 1989 auch ein 3,0-Liter-24-Ventiler mit 204 PS. Wer es besonders exquisit haben möchte, bestellt das Business-Paket mit C-Netz-Telefon, Sperrdifferential, Bordcomputer, Lederlenkrad und anderen Extras. Ärger machen kann Rost, die braune Pest kann den Luxus-Opel an vielen Stellen befallen.

Die Technik ist solide. Käufer leisten einen Beitrag zum Artenschutz: Der Senator ist der letzte große Hecktriebler von Opel. Wenn ein Modell fast 20 Jahre gebaut wird, spricht das für seine Qualitäten. Beim Volvo der Baureihe 240 ist es vor allem die passive Sicherheit.

Seitenaufprallschutz, weiche Knautschzonen - in diesem Volvo kann man sich wirklich gut beschützt fühlen. Kein Wunder also, dass auch deutsche Familien seinerzeit gerne zugreifen. Vor allem der riesige Kombi 245 war hierzulande bis in die 90er Jahre als Neuwagen beliebt - mit einem Kubikmeter Laderaumvolumen schluckt er auch Kühlschränke und Möbelstücke. Weiterer Pluspunkt: eine äußerst robuste Technik.

Mit seinen 113 PS ist der 2,3-Liter-Vierzylinder keine Rennmaschine. Dafür gilt er als praktisch unzerstörbar - es sei denn, man fährt ihn ohne Öl. Weniger gut ist der Ruf des Sechszylinders im 264/265. Der Euro-V6 leistet zwar 125 Vergaser- oder 140 Einspritzer-PS, ist mit mindestens 15 Litern Verbrauch aber durstig.

Weil die Ersatzteillage ordentlich ist, ist der Volvo 240 heute ein Geheimtipp für Leute, die einen stilvollen Klassiker mit hohem Nutzwert haben möchten - zumal die geräumigen Kombis auf dem Markt überwiegen. Eingefleischte Jaguar-Liebhaber sind not amused, als 1986 der XJ 40 vorgestellt wird. Mit seinem kantigen Design bricht der neue Wagen mit der langen Tradition von Jaguars weichen Karosserieformen.

Zudem sind die Scheinwerfer beim XJ 40 eckig, für die Stammkundschaft ein No-Go. Auch bei der teils billigen Innenausstattung müssen die Entwickler Kritik einstecken. Leder und Walnussholz stehen in krassem Gegensatz zu den in Plastik eingefassten Digitalanzeigen. Ein Mäusekino ist damals vielleicht in einem Opel schick, der Jaguar XJ 40 hat dagegen schnell den Ruf eines verarmten Adligen.

Mit seinem kantigen Design brach der Jaguar XJ 40 mit den Sehgewohnheiten der Kundschaft. Das erklärt die bis heute niedrigen Preise für die Edelmieze, denn manch Liebhaber britischer Klassiker erkennt den XJ 40 immer noch nicht als vollwertiges Mitglied der Gemeinde an. Dabei ist die Technik grundsolide, die laufruhigen Reihensechszylinder sind für eine halbe Million Kilometer gut.

Dazu kommt eine je nach Modellversion gute bis noble Ausstattung - von der Klimaanlage über Niveauregulierung bis zu ausklappbaren Picknick-Tischen im Fond beim Top-Modell Daimler. Wer ein Faible für britische Eleganz hat, sollte einen Blick auf den Jaguar XJ 40 werfen.