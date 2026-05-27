Sieben Jahre Haft für versuchten Mord nach Bleistiftattacke in Magdeburg

Farid A. täuschte Kehlkopfkrebs vor, um seine Ex-Freundin zu locken, und attackierte sie mit einem Bleistift. Das Landgericht Magdeburg verurteilte ihn zu sieben Jahren Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig; die Verteidigung legte Revision ein.

Der Fall Farid A. sorgte für Aufsehen in der deutschen Justiz . Der 23-jährige gebürtige Afghane lockte seine Ex-Freundin Zahra (22) mit einer erfundenen Krebserkrankung in eine tödliche Falle.

Er log, dass er Kehlkopfkrebs habe, um ihr Mitleid zu erregen und sie zu einem Treffen zu bewegen. Die junge Frau bestand aus Angst vor ihrem Ex-Freund auf einem öffentlichen Ort. Farid A. wählte ein Burger-Restaurant in Magdeburg als Treffpunkt. Dort bestellte er einen Burger und zog dann einen Bleistift aus der Hosentasche, den er zuvor in einem Hotel eingesteckt hatte.

Er rammte den Stift der 22-Jährigen in den Hals. Die Spitze des Bleistifts brach jedoch ab. Daraufhin riss Farid A. Zahra zu Boden, kniete sich auf sie und versuchte, sie zu erwürgen. Nur durch das Eingreifen anderer Gäste konnte Schlimmeres verhindert werden.

Die junge Frau überlebte schwer verletzt. Der erste Prozess vor dem Landgericht Magdeburg endete 2024 mit einer milden Jugendstrafe von nur zweieinhalb Jahren. Die Richter sahen in der Tat keine Mordmerkmale. Die Staatsanwaltschaft legte Revision ein, und der Bundesgerichtshof hob das Urteil auf.

Der BGH verwies den Fall zur Neuverhandlung an eine andere Strafkammer. Zum Auftakt des zweiten Prozesses räumte Farid A. seine Tat ein. Er sagte, es tue ihm leid, er könne es sich selbst nicht erklären. Er habe sie verletzt, aber nie die Absicht gehabt, sie zu töten.

Die Beziehung der beiden beschrieb er als On-off-Verhältnis, das drei bis vier Jahre gedauert habe. Ein Polizeibeamter schilderte im Zeugenstand, dass der Angeklagte nach seiner Festnahme geäußert habe: Er habe sie nicht mehr am Leben lassen wollen; sie sei für ihn wie ein Tier; ihm sei es egal, ob er für 20 Jahre ins Gefängnis gehe. Die Jugendrichterinnen unter Vorsitz von Anne-Marie Seydel sahen in dem Fall die Mordmerkmale Heimtücke und niedrige Beweggründe als erfüllt an.

Sie verurteilten Farid A. zu sieben Jahren Haft wegen versuchten Mordes. Das Strafmaß war damit fast dreimal so hoch wie in erster Instanz. Noch im Gerichtssaal verkündeten die Richterinnen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Als die Handschellen klickten, kam es im Saal 6 zu tumultartigen Szenen.

Die Mutter des Angeklagten brach zusammen, Sanitäter mussten die Frau versorgen. Der Angeklagte selbst zeigte keine Regung. Das neue Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Eine Justizsprecherin bestätigte, dass die Verteidigung Revision eingelegt habe.

Bis zur erneuten Entscheidung des Bundesgerichtshofs bleibt Farid A. in Untersuchungshaft. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die Diskussion um Jugendstrafrecht und die Bewertung von Mordmerkmalen bei Beziehungstaten





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