Die Nachricht berichtet über die Tragödien, die während herrlicher Pfingsttage in Deutschland stattfanden. Sieben Menschen ertranken beim Baden, darunter vier Kinder. Ein Badegast rettete ein lebloses Kind aus dem Wasser, doch alle Versuche, es zu retten, scheiterten. Die Angehörigen des Kindes stehen unter Schock, sie hatten das Unglück nicht kommen sehen.

Es waren so herrliche Pfingstage. Sonne, tolle Temperaturen. Beste Stimmung an deutschen Seen und in Freibädern, die endlich wieder geöffnet waren. Doch über diesen schönen Tagen liegt ein dunkler Schatten.

Sieben Menschen ertranken in Deutschland beim Baden - darunter vier Kinder. Ein Badegast hatte das leblose Kind entdeckt und es aus dem Wasser gezogen. Alle Versuche, den Jungen zu retten, scheiterten. Eine regelmäßige Besucherin sagte vor Ort zu BILD: "Nachmittags ist es oft überfüllt.

Man sieht dann kaum noch Wasser, nur noch Köpfe.

". Die Angehörigen des Kindes stehen unter Schock, sie hatten das Unglück nicht kommen sehen. Der Leichnam des Jungen soll obduziert werden





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