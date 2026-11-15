Sieben Minuten nach Mitternacht: Fantasy-Drama seit 15. November 2026 auf Netflix

Netflix streamt seit 15. November 2026 das Fantasy-Drama Sieben Minuten nach Mitternacht. Liam Neeson spricht den Monster-Baum, die FSK gibt den Film ab 12 frei.

Seit dem 15. November 2026 ist das Fantasy-Drama Sieben Minuten nach Mitternacht beim Streaminganbieter Netflix abrufbar. Der Film erzählt die Geschichte des Jungen Conor, der von einem knorrigen, lebendig gewordenen Baum heimgesucht wird. Im Original spricht Liam Neeson das Monster, im Deutschen übernimmt Bernd Rumpf die Stimme, Neesons Stamm-Synchronsprecher.

Der erste Anblick des Baums wirkt gruselig. Laut Bericht steckt dahinter jedoch keine Horrorgeschichte, sondern eine Fantasy-Erzählung, die vor allem für Gänsehaut sorgt und zugleich emotional berührt.

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Die Handlung und die Rolle des Monsters

Der Baum erscheint Conor immer sieben Minuten nach Mitternacht am Fenster und erzählt ihm jede Nacht eine Geschichte. Er behauptet, von Conor gerufen worden zu sein, und bringt den Jungen damit in eine Auseinandersetzung mit seinen eigenen Gefühlen.

Die Geschichten des Monsters und die Erlebnisse, die Conor selbst durchlebt und umsetzt, greifen ineinander. Schnell wird deutlich, dass vieles davon eine Metapher für das Seelenchaos des Jungen ist und für den schrecklichen Verlust, der ihm droht.

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Am Ende muss sich Conor seiner eigenen Geschichte stellen. Genau diese Verbindung aus Fantasie und innerer Wahrheit macht den Film laut Bericht so eindringlich.

Vorlage von Patrick Ness und Siobhan Dowd

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Patrick Ness, der im Original den Titel A Monster Calls trägt. Ness gründete seine Geschichte auf eine Idee der Autorin Siobhan Dowd.

Dowd konnte ihre Idee nach den Angaben im Bericht nicht mehr selbst als Buch umsetzen, bevor sie ihrem Krebsleiden erlag. Die Vorlage trägt daher auch die Spuren dieser unvollendeten Arbeit, die Patrick Ness weitergeführt hat.

Regisseur Bayona erzählt die Geschichte in stimmungsvollen Bildern, die an die Magie von Steven-Spielberg-Familienfilmen erinnern. Laut Bericht ist der Film unglaublich anrührend, traurig und gleichzeitig ermutigend.

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Altersfreigabe und Eignung für junge Zuschauer

Die FSK hat Sieben Minuten nach Mitternacht ab 12 Jahren freigegeben. Laut Bericht eignet sich der Film durchaus für ältere Kinder und Jugendliche.

Wer Fantasy mag, findet hier eine Geschichte, die ernste Themen wie Verlust und Angst mit magischen Bildern verbindet. Eltern können sich damit an der offiziellen Altersfreigabe orientieren, bevor sie den Film gemeinsam mit jüngeren Zuschauern ansehen.