Wirtschaftsministerin Reiche stellt Milliarden für Reservekraftwerke bereit. In der ersten Vergaberunde holte sich Leag sechs Zuschläge für den Umbau alter Kohleblöcke. Experten rechnen damit, dass auch in der 2. Runde wieder alte Kohleblöcke zum Zug kommen könnten.

Wirtschaftsministerin Reiche stellt Milliarden für Reservekraftwerke bereit. In der ersten Vergaberunde holte sich Leag sechs Zuschläge für den Umbau alter Kohleblöcke. Experten rechnen damit, dass auch in der 2.

Runde wieder alte Kohleblöcke zum Zug kommen könnten. Der Kraftwerksbetreiber Leag hat gut lachen: In der ersten Runde der Ausschreibung des Bundeswirtschaftsministeriums für neue Gaskraftwerke sahnten die Lausitzer gehörig ab. Sechs Kraftwerke in Jänschwalde und Boxberg sowie eins im bayerischen Leipheim erhielten den Zuschlag – und sind damit ab 2031 für die Stromversorgung in Deutschland zu einem großen Teil mitverantwortlich. Doch wie die Leag die Ausschreibungen für sich entscheiden konnte, sorgt nun für Diskussionen.

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Worum geht's? Der Bau der sogenannten Reservekraftwerke ist eines der wichtigsten energiepolitischen Vorhaben von Bundeswirtschaftsministerin Katherina. Die Anlagen sollen künftig in der „Dunkelflaute“ einspringen, also immer dann, wenn Wind und Sonne weniger als zehn Prozent ihrer installierten Leistung erzeugen und als Stromlieferanten praktisch ausfallen. Der Bau der Kraftwerke-Backups ist damit auch eine wichtige Voraussetzung für den Kohleausstieg – bislang haben oft die extrem klimaschädliche Braun- und Steinkohle diesen Job noch übernommen.