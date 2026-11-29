Sieben Wochen haben die Mieter in einem Wohnblock in Hannover frieren müssen. Dabei gehört ihr Vermieter nicht einmal zu den Heuschreckenfirmen.

Sieben Wochen haben die Mieter in einem Wohnblock in Hannover frieren müssen. Dabei gehört ihr Vermieter nicht einmal zu den Heuschreckenfirmen. Meist geht es dabei um heruntergewirtschaftete alte Sozialwohnungsblöcke, die von einem Investor an den nächsten verhökert werden, um dubiose Briefkastenfirmen und unbekannte Eigentümer, die auf Tauchstation gehen – oder im richtigen Moment insolvent.

In diesem Fall ist das in vielerlei Hinsicht ein bisschen anders – sowohl was die Mieter- als auch was die Eigentümerstruktur angeht. Aber möglicherweise ist er auch deshalb symptomatisch für ein paar der Dinge, die schieflaufen auf dem deutschen Wohnungsmarkt. Und die dafür sorgen, dass eine wachsende Anzahl von Menschen Enteignung oder Vergesellschaftung für keine ganz blöde Idee hält. Sieben Wochen lang saßen die Mieter in der Markgrafstraße in Hannover-Herrenhausen im Kalten.

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Sie wohnen in einem dieser schlichten Riegel aus Mehrfamilienhäusern, bei denen man nicht einmal auf Anhieb ausmachen kann, ob sie nun vor oder nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind. Vier Stockwerke hoch, drei Eingänge, die zu jeweils acht Wohnungen führen. Nette Zwei-Zimmer-Wohnungen mit großen Wohnküchen in zentraler Lage – die gibt man nicht so gern wieder her bei dieser Marktlage. Man sieht vor allem den Treppenhäusern an, dass der Bau ein bisschen in die Jahre gekommen ist.