Seit Anfang Oktober können die Mieter in einem Wohnkomplex in Hannover-Herrenhausen nicht heizen. Ihre Beschwerden seien wochenlang ignoriert worden.

Wenn man von draußen in die Wohnung von Larissa Stöpler kommt, merkt man von der Temperatur her keinen Unterschied. Mit Schal, Mütze und Winter jacke sitzt die 27-Jährige am Küchentisch - man kann ihren Atem sehen.

"Aktuell leben wir hier nur in unserem Bett, unter drei Decken und mit Wärmflasche. Die Wäsche trocknet nicht und wir können niemanden einladen", erzählt Stöpler. Und so geht es allen Mieterinnen und Mietern in den insgesamt 24 Wohnungen in Hannover-Herrenhausen bereits seit sieben Wochen. Anfang Oktober wollten die ersten heizen - die Wohnungen blieben kalt.

Advertisement

Advertisement

Der 19 Jahre alte Student Hennes Bruns erzählt, dass, wenn er nach Hause kommt, er immer erst den Ofen anmacht, um die Wohnung warm zu kriegen. Am meisten stört die Betroffenen aber, dass sie von ihrer Hausverwaltung über Wochen allein gelassen wurden.