Siebert sorgt im Champions-League-Finale für Aufsehen: Zeitspiel von Arsenal bestraft

Schiedsrichter Daniel Siebert beendete die erste Halbzeit trotz eines Eckballs für Arsenal und sorgte damit für Unmut bei den Londonern. Der Vorfall verdeutlicht die Diskussion um Zeitspiel im Fußball.

Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert (42) sorgte im Finale der Champions League zwischen Arsenal und PSG für einen Aufreger - zumindest bei den Spielern und Offiziellen der Londoner.

In der sechsten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, beim Stand von 1:0 für Arsenal gegen PSG, erhielten die Gunners einen Eckball zugesprochen. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits 5 Minuten und 54 Sekunden der angezeigten sechs Minuten Nachspielzeit absolviert. Siebert signalisierte zunächst, dass die Ecke noch ausgeführt werden darf. Bukayo Saka (24) ließ sich jedoch Zeit: Der Flügelspieler ging in ruhigem Tempo zur Eckfahne und schien den Ball noch einmal genau zu prüfen.

Rund 30 Sekunden später beendete Siebert die erste Halbzeit mit dem Pausenpfiff. Die Reaktion aufseiten der Londoner fiel deutlich aus: Saka breitete die Arme aus, mehrere Arsenal-Spieler suchten unmittelbar das Gespräch mit dem Unparteiischen. Auch Akteure von der Bank kamen hinzu. An der Entscheidung änderte das nichts.

Bereits kurz zuvor hatte Arsenal bei einem Einwurf viel Zeit verstreichen lassen: Zunächst nahm Kai Havertz den Ball auf, gab ihn dann an Christhian Mosquera weiter, der wiederum Declan Rice mit der Ausführung betraute. Insgesamt vergingen 37 Sekunden zwischen dem Ausball und der Ausführung des Einwurfs. Direkt nach Wiederbeginn setzte Siebert ein weiteres Zeichen: Mosquera sah in der 46. Minute die Gelbe Karte, weil er sich bei einem Einwurf erneut zu viel Zeit ließ.

Der ZDF-Schiedsrichter-Experte Thorsten Kinhöfer sagte dazu: Er hat jetzt ein Zeichen gesetzt, da muss er auch dranbleiben. Dieser Schritt verdeutlichte, dass Siebert gewillt war, konsequent gegen das Zeitspiel vorzugehen, das Arsenal in der abgelaufenen Premier-League-Saison wiederholt praktiziert hatte. Die Herangehensweise der Londoner sorgte regelmäßig für Diskussionen, trug aus Sicht der Mannschaft jedoch zum Erfolg bei. Am Ende stand der Gewinn der Meisterschaft, und damit ein Ergebnis, das die Kritik in den Hintergrund treten ließ.

Die Szene wirft grundsätzliche Fragen zum Umgang mit Zeitspiel im modernen Fußball auf. Schiedsrichter stehen vor der Herausforderung, die Spielzeit korrekt zu erfassen und gleichzeitig das Spiel fließend zu halten. Siebert entschied sich für eine harte Linie, die bei Arsenal auf Unverständnis stieß. Experten lobten jedoch seine Konsequenz.

Der Vorfall zeigt, wie wichtig die Wahrnehmung von Zeit und das Verhalten der Spieler in entscheidenden Momenten sind. Für Arsenal war das Champions-League-Finale dennoch von Erfolg gekrönt: Sie gewannen den Titel. Die Diskussion um das Zeitspiel wird jedoch bleiben und könnte in Zukunft zu Regelanpassungen führen. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass Daniel Siebert mit seiner Entscheidung ein klares Signal gesendet hat, das über das Spiel hinaus Bedeutung hat





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