Sieg für Andorras Meister: Pochettino jubelt am 'Tag für die Ewigkeit'
Erstmals hat eine Mannschaft aus Andorra in der Hauptrunde des Europapokals gewonnen. Für Inter d'Escaldes spielte dabei Maurizio Pochettino, der Sohn von Maurizio - und er blamierte Bo Svensson.
Nach dem historischen Sieg brachen bei Andorras Meister alle Dämme.
"26. November 2026. Ein Tag für die Ewigkeit", war auf der Instagram-Seite von Inter Club d'Escaldes zu lesen, und dazu:"Ein kleines Land. Ein großartiger Verein.
Eine unvergessliche Nacht.
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