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Sieg für Andorras Meister: Pochettino jubelt am 'Tag für die Ewigkeit'

Conference League

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Erstmals hat eine Mannschaft aus Andorra in der Hauptrunde des Europapokals gewonnen. Für Inter d'Escaldes spielte dabei Maurizio Pochettino, der Sohn von Maurizio - und er blamierte Bo Svensson.

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Nach dem historischen Sieg brachen bei Andorras Meister alle Dämme. "26. November 2026. Ein Tag für die Ewigkeit", war auf der Instagram-Seite von Inter Club d'Escaldes zu lesen, und dazu:"Ein kleines Land. Ein großartiger Verein. Advertisement Advertisement Eine unvergessliche Nacht.

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