In der dritten Folge der SAT.1-Show Die Millionenidee überzeugen drei Erfinder Ralf Dümmel mit innovativen Lösungen: Ein mechanischer Kalkentferner, eine Frischhaltebox für den Kühlschrank und Gipsstopfen für Bohrlöcher. Alle Produkte sInd ab sofort bei Lidl erhältlich.

Neue Erfolgsformel für Erfinder: Die Millionenidee auf SAT.1

Kalkbuster: Effiziente Entkalkung ohne Chemie

Die dritte Folge der Investor-Show Die Millionenidee mit Ralf Dümmel präsentiert drei innovative Produkte, die Alltagsprobleme lösen und bereits den Pfad in die Regale von Lidl gefunden haben. Das Konzept der Sendung unterscheidet sich von klassischen Erfinder shows darin, dass ein fertiges Produkt oder ein bestehendes Unternehmen keine Voraussetzung ist. Entscheidend ist die Qualität der Idee selbst. Ralf Dümmel übernimmt das gesamte finanzielle Risiko der Entwicklung und Markteinführung. Im Erfolgsfall wird der Gewinn im Verhältnis fünfzig zu fünfzig zwischen dem Investor und dem Erfinder geteilt. Das Expertenteam unterstützt die Teilnehmer dabei, ihre Konzepte, ob nur auf einem Notizzettel skizziert oder als erster Prototyp vorhanden, zu marktreifen Produkten zu verfeinern.

Eines der vorgestellten Produkte ist der Kalkbuster, eine Erfindung der zwanzigjährigen Modestudentin Samira. Sie entwickelte eine mechanische Lösung für das lästige Problem von Kalkablagerungen an Wasserhahn-Perlatoren, die bis dahin oft nur mit umständlichen Methoden wie Essig in Luftballons behoben werden konnte. Der Prototyp, der von ihrem Vater in der Metallverarbeitung angefertigt wurde, besteht aus einem Metallzylinder und festen Drähten, die an das Wasserhahnsieb angepasst werden. Durch einfaches Drehen löst sich der Kalk, ohne dass zusätzliche Reinigungsmittel benötigt werden. Nach anfänglichen Herausforderungen, bei denen die Passform für verschiedene Hahnmodelle optimiert und Kratzgefahr ausgeschlossen werDen musste, erhielt das fertige Produkt einen schützenden Kunststoffring. Die Reaktion von Ralf Dümmel und Lidl war positiv: Es wurden über siebenhundertfünfzehntausend Exemplare bestellt, was die Freude der Erfinderin und ihres Vaters zum Weinen brachte.

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Star-Box: Längere Frische durch Ethylen-Absorption

Sebastian präsentierte die Star-Box, eine Frischhaltebox, die das Obst und Gemüse im Kühlschrank bis zu vierzig Prozent länger haltbar machen soll. Die Box verfügt über zwei separate Kammern: Eine enthält einen Ethylen-Absorber, der das Reifegas der Lebensmittel bindet, während die andere Kammer Silica-Gel zur Regulierung der Feuchtigkeit enthält. Um die Wirksamkeit unter Beweis zu stellen, führte das Expertenteam einen kontrollierten Test durch, bei dem zwei Kühlschränke gleichermaßen bestückt wurden, einer mit und einer ohne die Box. Während in dem Kühlschrank ohne die Erfindung schnell Schimmel und Kondenswasser auftraten, blieben die Lebensmittel mit der Box erstaunlich frisch. nur eine Gurke verlor leicht an Elastizität. Das Produkt bestand auch die Prüfung der Lebensmittelsicherheit. Die geforderte Mindestbestellung von siebzigtausend Stück für eine profitable Investition wurde von fast siebzigtausend überschritten,was die Markteinführung ermöglichte.

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Verschluss-Fix: Gipsstopfen schlagen Spachtelmasse

Der dritte Sieger ist Verschluss-Fix,eine Erfindung des zwölfjährigen Phil. Das Produkt dient dazu,Bohrlöcher in Wänden schnell und sauber zu verschließen. im Gegensatz zur herkömmlichen Methode, bei der Spachtelmasse verwendet wird, setzt dieser Stopfen auf Gips, der flexibel ist und die Farbe besser behält, sodass ein Nachstreichen oft entfällt. Phil brachte zunächst mit einem 3D-Drucker hergestellte Prototypen mit, die jedoch noch Material- und Größeprobleme aufwiesen. Diese wurden im Laufe der Show durch ein verkaufsfertiges Set aus vierundzwanzig Stopfen in drei verschiedenen Größen gelöst. Im Praxistest trat Phil gegen die Heimwerker-Expertin Sonya Kraus an, die mit Spachtelmasse gegen seine Erfindung antrat. kraus, die früher als Queen der Heimwerker-Shows renommiert war, demonstrierte sich beeindruckt von der Simplicität und Geschwindigkeit des Produkts. Phil schloss sechs Löcher deutlich flotter als Kraus und überzeugte damit auch sie von der Überlegenheit seiner Lösung. Die Show wird sonntags um ein Uhr am Abend auf ProSieben ausgestrahlt und ist in der Joyn-Mediathek verfügbar.