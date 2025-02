Siemens-Aktie legt nach positiven Zahlen um 7 Prozent zu

Die Aktie des deutschen Automatisierungskonzerns Siemens legte am Donnerstagmorgen im frühen Handel rund 7 Prozent zu, nachdem das Unternehmen seine Zahlen für das erste Quartal im Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht hatte. Der Gewinn nach Steuern stieg um 52 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro.

Die Aktie des deutschen Automatisierungskonzerns Siemens legte am Donnerstagmorgen im frühen Handel rund 7 Prozent zu. Dieser Anstieg folgte auf die Veröffentlichung der Zahlen für das erste Quartal im Geschäftsjahr 2025. Siemens konnte im vergangenen Quartal Umsatzerlöse in Höhe von 18,4 Milliarden Euro erzielen, was einem 3-prozentigen Anstieg gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Der Gewinn nach Steuern stieg um 52 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro.

Dieser erfreuliche Zuwachs wird zum Teil auf den Verkauf der Tochterfirma Innomotics zurückgeführt, der rund 2,1 Milliarden Euro einbrachte.\Der unverwässerte Gewinn pro Aktie beträgt somit 4,71 Euro. Allerdings sank der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahresquartal um etwa 7 Prozent auf 20,1 Milliarden Euro. Siemens betont jedoch, dass dieser Rückgang hauptsächlich auf den Geschäftsbereich Mobility zurückzuführen sei, der im Vorjahresquartal einen ungewöhnlich hohen Auftragseingang verzeichnet hatte. \Insgesamt reagierte der Markt positiv auf die freigegebenen Zahlen. Die Siemens-Aktie notierte im frühen XETRA®-Handel zeitweise 7 Prozent höher bei 227,50 Euro im Vergleich zum Vortagesschlusskurs.





