Siemens-Aktionäre sind trotz eines guten Geschäftsverlaufs nicht zufrieden mit der Entwicklung des Aktienkurses. Sie kritisierten den Vorstand für die fehlende Neubewertung der Aktie und forderten eine Fokussierung auf die profitabelsten Geschäftsfelder. Das Vorhaben, auch in Zukunft die Hauptversammlungen nur virtuell abzuhalten, stieß auf Widerstand.

Siemens - Aktionäre sind grundsätzlich mit dem Geschäftsverlauf zufrieden und lobten den Vorstand für die gute Entwicklung. Sie kritisierten jedoch den Anstieg des Aktienkurs es im Vergleich zur Konkurrenz als zu niedrig. Das Vorhaben, auch künftig die Hauptversammlung en nur virtuell abzuhalten, stieß auf breite Ablehnung. \Die Vertreter der Investmentgesellschaften hoben den starken Anstieg des Aktienkurs es, die sehr gute Dividende und die Aktienrückkäufe hervor.

Sie zeigten sich jedoch besorgt über die Entwicklung des Aktienkurses trotz des Anstiegs. Vera Diehl von Union Investment betonte, dass die Gesamtrendite seit der Amtsübernahme von Roland Busch im Februar 2021 zwar 76% beträgt, aber schlechter ist als die Wettbewerber Schneider Electric und ABB, die im selben Zeitraum 111% und 142% schafften. \Die Aktionäre rügten die bestehende Bewertungslücke zwischen Siemens und den Wettbewerbern, insbesondere gegenüber Schneider Electric. Sie nannten die Konglomeratsstruktur als größtes Hindernis für die Aktie und forderten eine Fokussierung auf die profitabelsten Geschäftsfelder Digital Industries und Smart Infrastructure. Vorstandsvorsitzender Roland Busch kündigte in seiner Rede ein „neues Betriebssystem“ für Siemens an, welches die Strukturen, Prozesse und Arbeitsweisen des Konzerns grundlegend verändern soll. Ein zentrales Element sei die Vernetzung mit externen Partnern und die Konzentration auf bestimmte Marktsegmente. Das Ansinnen der Verwaltung, die Hauptversammlungen auch in Zukunft nur virtuell abzuhalten, stieß bei den Aktionären auf massive Kritik. Die DSW entlastete den Vorstand und Aufsichtsrat aus Protest nicht.





